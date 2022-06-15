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TIMETURK / GENEL / Öğrenci affı 2 yıllık, önlisans, AÖF ve uzaktan eğitim için geçerli mi? Üniversite öğrenci affı yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsıyor mu?

Öğrenci affı 2 yıllık, önlisans, AÖF ve uzaktan eğitim için geçerli mi? Üniversite öğrenci affı yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsıyor mu?

Öğrenci affı 2 yıllık, önlisans, AÖF ve uzaktan eğitim için geçerli mi? Üniversite öğrenci affı yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsıyor mu? Üniversite öğrenci affı kimler için geçerli? Okuldan atılanlar aftan yararlanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce üniversite öğrencisinin beklediği üniversite affı konusunda müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını belirtti. AÖF öğrencileri, uzaktan eğitim öğrencileri ve 2 yıllık ön lisans üniversitesi öğrencileri üniversite affının kimler için geçerli olacağını araştırmaya başladı.

3 Saat Önce
2022-06-15 12:25:55
Öğrenci affı 2 yıllık, önlisans, AÖF ve uzaktan eğitim için geçerli mi? Üniversite öğrenci affı yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsıyor mu?

Öğrenci affı 2 yıllık, önlisans, AÖF ve uzaktan eğitim için geçerli mi? Üniversite öğrenci affı yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsıyor mu? Üniversite öğrenci affı kimler için geçerli? Okuldan atılanlar aftan yararlanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce üniversite öğrencisinin beklediği üniversite affı konusunda müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını belirtti. AÖF öğrencileri, uzaktan eğitim öğrencileri ve 2 yıllık ön lisans üniversitesi öğrencileri üniversite affının kimler için geçerli olacağını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Topğlantıda konuşmasına üniversite ile ilişkisi kesilen binlerce kişiye müjde vererek başlayan Erdoğan öüğrenci affının çıkacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında öğrenci affı teklifinin yakında Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Öğrenci affı 2 yıllık, önlisans, AÖF ve uzaktan eğitim için geçerli mi?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor."

Üniversite öğrenci affı yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsıyor mu?

Erdoğan açıklamasında af çalışmasının kimleri kapsadığını da duyurdu. Erdoğan açıklamasında Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilerin belirli şartlarda okullarına döneceğini belirtti.

Üniversite öğrenci affı 2022 | Üniversite öğrencilerine af çıkacak mı? Lisans, önlisans affı ne zaman çıkacak?
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Akbaşoğlu duyurmuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu üniversite öğrenci affına dair ilk açıklamayı yapmıştı.. Emin Akbaşoğlu öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti. Öğrenci affı ile eğitim hayatı yarıım kalmış ve çeşitli nedenlerden dolayı üniversie ile ilişkisi kesilmş öğrencilerin okullarına geri dönmesi hedefleniyor.

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