Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na sert tepki: Dış politikada bize ders veremezsin, haddini bil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Tüm gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif lisans, yüksek lisans ve doktorayı belirli şartlarda bırakanlara yeniden fırsat sunuyor.

Bizi NATO konusunda taktik hata yapma konusunda CHP'ye sözümüz var; ülkemizde zor şartlarda kurulan uçak, makine fabrikalarını kapatarak savunma sanayilerimizi dışa bağımlı hale getirilen, adalar meselesinde dirayetli duruş sergileyemeyerek ülkemizi bugünkü tartışmaların içine düşüren, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer almasını sağlayamayan, taktik değil, stratejik hatalarıyla Türkiye'nin çıkarlarını koruyamamış bu parti bize ders veremez.

Kılıçdaroğlu, CHP eski CHP değil diyor. Millet bunların eskisiden ne hayır gördü ki yenisinden fayda beklesin. Onlar kendi içlerindeki Rum, Yunan, Avrupa, Amerika, PKK, FETÖ sevdalısı 5. kol elemanlarını temizlesinler. Ülkenin diğer tüm meselelerini biz hal yoluna koyarız.

NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz.

Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın, dün bir bugün iki. Haddini bil! Bunlar akıllarını başlarını almadıkları sürece iktidarın kapısından giremezler, bunu bilmeleri lazım.

Biz dış politikada İsveç ve Finlandiya'ya karşı niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Almanya'da caddelerde Alman polisinin nezaretinde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar, Fransa'da İngiltere'de yürüyüşler yapıyorlar... Avrupa'nın bütün ülkelerinde aynı durum... Bunlara karşı sizin menfaatlerinizi korumak için sesimizi çıkarmayacak mıyız? Kusura bakmayın, sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadalardı, siz de aynı kafadasınız. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse, bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Görüyorum ki sizler, aynı merkezden idare ediliyorsunuz. Aynı merkez belli, CHP... Oradan size neyi sufle diyorlarsa o ağızla konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı, yerli milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.

Ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme kararımızı hayata geçirirken, diğer alanlarda da aynı yöntemi takip edeceğiz. Artık milli hava yolumuz da uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil, Tür Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

Geçen hafta Van'daydık. Vatandaşlarımızla hasret giderdik. Terör gölgesinden kurtulan, depremin ardından yeniden inşa ettiğimiz altyapısıyla yüzünü geleceğe dönen Van gördük. Van denizinde gençlerle bir araya geldik. Bilerek deniz diyorum, bu CHP şimdi coşar. Göl neresi deniz neresi iyi biliriz.

Her alanda kabına sığmayan büyüme ve gelişme için sabırsızlanan bir Van gördük. Sadece bölgesinin değil, ülkemizin en önemli lokomotiflerinden olmaya hazırlanıyor. Hala devam eden çalışmalarla Van'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Van depreminden sonra şehre vardığımda gördüğüm manzarayla şimdiki arasında asırlık fark var. Bu güzel şehrin insanlarına umut aşılama şerefine biz nail oldu. O zaman terör örgütünün belediye başkanı oraya su dahi getiremedi. Büyükşehirlerde su getirme görevi belediyenindir. Onlar getiremedi, biz DSİ kanalıyla problemi çözdük.

Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız, her altyapısını inşa ettiğimiz bölgedeki tüm şehirlerde kıpırdanma görüyoruz, ciddi manada gelişmeler var. Bu dip dalganın altında terör örgütü artığı siyasetçilerle yurt dışında ülkemizi karıştırmak için fitne ateşi yakanlar da başta olmak üzere kimse duramayacaktır. .