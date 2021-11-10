Turşuların üzeri neden beyazlıyor?

Mutfaklarımızda çeşit çeşit turşular kurulur ve hepsi birbirinden lezzetli birbirinden çıtır olur. Turşu kurmak çok eski geleneklerdendir. Sebzeleri ve meyveleri tüketmenin en lezzetli yollarından birisidir turşu kurmak. Fakat turşu kurmak herkesin harcı değildir. Turşu kurarken püf noktalara dikkat etmek gerekir. Büyük özenle kurduğumuz turşuların üzerinde bazen beyaz tabaka oluştuğunu görürüz. Peki bu tabaka neden oluşur? Beyaz tabaka oluşması nasıl önlenir? Gelin birlikte öğrenelim...



Lahana turşusu, kornişon turşusu, karışık turşu... Birçok insan marketten hazır almayı tercih etmeyip evde kendi turşusunu kuruyor. Turşuların hepsi birbirinden lezzetli ve vücudumuza oldukça faydalı. Ancak bazen bin bir emekle kurduğumuz turşunun üzerinde beyaz tabakalar oluşuyor, turşunun suyu bulanıyor, üzeri göz göz oluyor.

Turşuların üzerinde oluşan beyaz tabaka bazen turşuyu açmadan önce bazen ise turşuyu açtıktan sonra oluşabiliyor. Bu beyaz tabaka turşuda fazla çürüme olduğu anlamına geliyor. Beyaz tabaka yüzünden turşu lezzet kaybediyor ve yenilemez bir hale geliyor. Peki neden böyle bir durum oluşuyor?

Turşu hazırlarken yeterli miktarda tuz kullanmadıysanız veya fazla tuz kullandıysanız yapı bozulur ve turşu suyu bulanıklaşır. Daha sonra da turşunun üzerinde beyaz bir tabaka oluşmaya başlar. Beyaz tabakanın tek sorumlusu tuz değildir. Limon, sirke su ve tuz oranı dengesizliği de beyaz tabaka oluşmasına neden olabilir.

Ayrıca turşuların kurulduğu kavanozlar düzgün bir şekilde sterilize edilmediyse, turşu kurarken musluk suyu kullanıldıysa da beyaz tabaka oluşabilir. Turşuyu kurduktan sonra kapağını sıkı sıkı kapatmadıysanız turşunuz havayla temas edecek ve çok çabuk bir şekilde küflenecektir. Ayrıca turşu yumuşayarak lezzetini de kaybedecektir.

Turşunun üzerinde beyaz tabaka oluşması nasıl önlenir?

Bin bir özenle kurduğunuz turşunun böyle bir durumla karşılaşıp ziyan olmasını istemiyorsanız turşu kurarken musluk suyu kullanmamalısınız. Turşunun tuz dengesini doğru ayarlamalısınız. Turşunuzu yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bulundurmamalısınız. Turşularınızın hava almamasını sağlamalısınız.

Su, tuz, sirke veya limon oranını iyi ayarlamalısınız. Bu oranı iyi ayarlamazsanız turşunuzun suyu bulanır, turşu yumuşar veya küflenir. Bu durumun önüne geçmek için bir litre suya üç yemek kaşığı kaya tuzu ve bir çay bardağı sirke koymanız yeterli olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.