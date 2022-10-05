Türkiye süper markalar listesi 2022 | En değerli markalar hangisi? Süper markalar listesinde hangi marka var? Superbrands tarafından 2005 yılından bu yana yapılan 'Süpermarkalar Türkiye' araştırma sonuçları yayınlandı. Süper markalar arasında ilk 10 sıra içinde sadece 1 adet Türk markası yer aldı. İşte 2022 süper markalar listesi...

Süpermarkalar listesi araştırma sonuçları yayınlandı. Bu yıl 7'ncisi tamamlanan "Süpermarkalar Türkiye 2022" araştırma sonuçlarına göre çıkan sonuçlar oldukça ilginç. Halk oylamasına sunulan 36 kategoriden, 30'unun barajı aştığını aktaran Superbrands Türkiye Temsilcisi Dilek Koç, ilk 10 sırada yer alan markalarda otomotiv, dijital dünya, bilgisayar/elektronik eşya, hava yolları/lojistik/taşımacılık, beyaz eşya/küçük ev aletleri kategorilerinin öne çıktığını belirtti.

Türkiye süper markalar listesi 2022

Superbrands Türkiye olarak, “Superbrands kriterlerine” göre 4 bin 200 marka arasından 1.248 markayı aday marka olarak belirlediklerini bildiren Superbrands Türkiye Temsilcisi Dilek Koç, Superbrands Türkiye araştırmasında ilk 10'a bakıldığında 1 Türk markasının yer aldığını belirtti. Koç açılamasında şunları söyledi: "Diğer 9 marka ise global markalardan oluşuyor. Türk markası ise Türkiye'nin global markası Türk Hava Yolları. Listedeki 141 markadan 4 kategoriden ağırlıklı olarak markaların yer aldığını görüyoruz. Bu sektörler, kişisel bakım ürünleri, ev temizlik ürünleri, otomotiv sektörü ve dijital dünya şeklinde sıralanıyor. 141 markanın 74 markası ise Türk menşeili markalardan oluşuyor. Bu yıl Türk markalarında bir artış söz konusu oldu. İlk 10'daki marka dağılımında 1 Türk markası yer alırken, 141 markanın tümüne baktığımızda yüzde 52,5 ile Türk menşeili markaların ağırlıklı olduğunu görüyoruz." Superbrands Türkiye 2022 araştırmasında kişisel bakım ve temizlik ürünleri ilk sırada yer alırken, onu “digital dünya”, “otomotiv” ile “ev temizlik ve bakım ürünleri” izledi.

Süper markalar listesinde hangi marka var?

Superbrands tarafından Türkiye'de 2005 yılından bu yana düzenlenen Superbrands Türkiye 2022 araştırmasında İlk 10'da yer alan markalar belli oldu. İşte Süper markalar 2022 listesinde ilk 10'da yer alan markalar.

1. BMW

2. Mercedes-Benz

3. Audi

4. WhatsApp

5. Apple

6. Volkswagen

7. YouTube

8. Google

9. THY

10 Bosch

İllere göre ilk 5 süper marka listesi

İstanbul:Mercedes-Benz, BMW, Audi, WhatsApp, Google

Ankara: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Bosch, Apple

İzmir: Mercedes-Benz, Nestlé Çikolata, Florence Nightingale, Samsung ve THY

Diğer illere kıyasla İstanbul'da, Kurukahveci Mehmet Efendi, Paşabahçe, Bosch, Mavi ve Samsung markaları öne çıkıyor. Diğer illere kıyasla Ankara'da ise Algida, Arçelik, Ariel, Arzum, Beko, Bephantol, BMW, Bosch, BP, Cif, Coca-Cola, Lipton, Nescafé, Netflix, Nutella, Omo, Oral-B, Roketsan, Sensodyne, Shell ve Siemens markaları, İzmir'de; Hacı Şakir, Nestle Çikolata, Ülker Çikolatalı Gofret ve Vestel markaları öne çıkıyor.

Süpermarka nedir?

Tüketicilerin, (bilinçli veya bilinçaltı olarak) arzuladıkları, tanıdıkları ve bir ücret ödeyerek sahip olmak istedikleri, duygusal ve/veya fiziksel avantajları, diğer markalara göre çok daha yüksek oranda sunan markaya “Süpermarka” denir.