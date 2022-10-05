Her 12 kadından birisi yakalanıyor!

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen eğitim programında konuşan Prof. Dr. Neslihan Cabıoğlu'ndan korkutan açıklama... Cabıoğlu, 'Türkiye'de her 12 kadından birisi yaşam boyu meme kanserine yakalanıyor' dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Cerrahisi Öğretim Üyeleri Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı nedeniyle toplum sağlığını korumaya yönelik eğitim programı düzenledi.

İKİ YILDA BİR TARAMA YAPILMALI

Programda konuşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Cabıoğlu son 20 yılda Türkiyede meme kanserinin görülme sıklığının 100 binde 25'lerden, 100 binde 50'ye kadar iki kat artmış olduğunu belirterek, şunları söyledi:

EN ÖNEMLİ SİLAH MAMOGRAFİ

– Rakamların artmasında tanı yöntemlerinin son derece yaygınlaşması çok önemli bir faktör. Mamografide bunun başında geliyor. O yüzden Sağlık Bakanlığı'nın önerisi doğrultusunda hepimizin de önerisi doğrultusunda biz 40 yaş üzeri hiçbir riski olmayan kadınlara iki yılda bir mamografi taramayı öneriyoruz.

– Meme kanserinden korunmada en önemli silahımız bizim mamografik tarama. Bununla ilgili medyada mamografinin radyasyonuyla ilgili zararlı olduğuna dair birtakım söylentiler çıkıyor. Bunlar gerçekten bizi üzüyor.

40 YAŞ ÜZERİ DİKKAT

– Mamografik taramayla biz ne kadar radyasyon alıyoruz; üç ay etraftan aldığımız televizyon, bilgisayar, cep telefonları gibi aldığımız radyasyona eş değer. O yüzden meme kanserinin özellikle 40 yaş üzerinde son derece sık görüldüğünü, Türkiye'de her 12 kadından birisi yaşam boyu meme kanserine yakalandığını göz önüne alırsak bu zarar gerçekten önemsenmeyecek kadar az bir oranda.

– O yüzden iki yılda bir mutlaka riski olmayan bayanların mamografik tarama yaptırmasını öneriyoruz. 35 yaş üzeri kadınların herhangi bir meme şikâyeti olan kadınların mamografi çektirebileceklerini, rahatlıkla çektirebileceklerinin de altını çizmek istiyoruz. 35 yaş altında da meme şikayetlerini öncelikle ultrason ve gerekirse mamografi, MR gibi diğer tetkikleri de yaptırabileceğimizi de ek olarak söylemek istiyorum.

KENDİ KENDİNE MUAYENE

– Halkı bilinçlendirme açısından, kadınları bilinçlendirme açısından biz 20 yaş ile 40 yaş arası genç kadınlara da kendi kendine meme muayenesini öneriyoruz. Her ayın başında bir gün, özellikle adet bitiminde kendi memelerini muayene etmelerini, erken tanıda gene ek bir faktör olarak altını çizmek istiyorum. .