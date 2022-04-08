Forbes Türkiye'nin en zenginleri listesi 2022 | Forbes en zengin Türkler kimler? 2022 Türkiye'nin en zenginleri sıralaması...

Forbes Türkiye'nin en zenginleri listesi 2022 | Forbes en zengin Türkler kimler? Forbes dergisi 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanlarını liste halinde sıraladı. Dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı. Türkiye'nin en zengin isimleri de belli oldu. İşte Forbes 2022 Türkiye'nin en zenginleri sıralaması...

Forbes Türkiye'nin en zenginleri listesi 2022 | Forbes en zengin Türkler kimler? Forbes dergisi 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanlarını liste halinde sıraladı. Dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı. Türkiye'nin en zengin isimleri de belli oldu. İşte Forbes 2022 Türkiye'nin en zenginleri sıralaması...

ABD merkezli Forbes dergisi 2022 yılının en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 219 milyar dolarlık servetiyle Tesla'nın kurucusu Elon Musk yer aldı. Yayımlanan yeni listeye Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da girdi. Forbes'un 36. yıllık gezegenin en zengin insanları sıralamasında yer alan kişi sayısı 87 kişi azalarak 2 bin 668 kişi oldu. Bu kişilerin toplam serveti 400 milyar dolar azalarak 12.7 trilyon dolar oldu. Türkiye'den de listeye pek çok iş insanı girdi. İşte Forbes Türkiye en zenginler listesi...

Forbes Türkiye'nin en zenginleri listesi 2022

Türkiye'de Murat Ülker, 4.7 milyar dolarlık servetiyle 1. sırada yer aldı. 2020 yılında serveti 6.3 milyar dolar olan Ülker, dünya sıralamasında 421'inci sıradan 601'inci sıraya geriledi.

Türkiye'de listede 2. sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk yer aldı. 2021 yılında 3 milyar dolarlık servete sahip olan Şahenk, 2022 listesinde 1292'nci sırada yer buldu.

Forbes dergisine göre en zengin 10 Türk ve servetleri şöyle:

1. Murat Ülker 4.7 milyar dolar

2. Ferit Şahenk 2.4 milyar dolar

3. Hamdi Ulukaya 2.4 milyar dolar

4. Erman Ilıcak 2.3 milyar dolar

5. Filiz Şahenk 2.2 milyar dolar

6. Sezai Bacaksız 1.9 milyar dolar

7. Nihat Özdemir 1.9 milyar dolar

8. İbrahim Ademoğlu 1.8 milyar dolar

9. Semahat Sevim Arsel 1.6 milyar dolar

10 Hamdi Akın 1.5 milyar dolar

Forbes nedir?

Forbes, finans, endüstri ve ekonomi ağırlıklı yayın yapan bir dergidir.

Dünyayla ilgili çeşitli makalelerde listelenen Forbes listeleri, yazılı basında yaygın olarak bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en popüler olanların bazları; En zengin Amerikalılar listesi (Forbes 400), dünyanın en büyük iki şirketi listesi (Forbes Global 2000), dünyanın en zenginleri listesi (Dünya Milyarderleri). .