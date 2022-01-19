Trabzon'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon'da 20 Ocak'ta okullar tatil edilir mi? Yoğun kar yağışları yurdun her köşesinde etkisini artırarak devam ediyor. Soğuk hava dalgası ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar pek çok ilde kendisini derinden hissettiremeye başladı. Nemli ve ılık havasıyla bilinen Trabzon'da kar yağışları bir kaç gündür devam ediyor. 20 Ocak'ta da kar yağışlarının devam etmesi beklenen Trabzon'da okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Trabzon'da 20 Ocak Perşembe günü okul var mı?

Trabzon'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon'da 20 Ocak'ta okullar tatil edilir mi? Yoğun kar yağışları yurdun her köşesinde etkisini artırarak devam ediyor. Soğuk hava dalgası ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar pek çok ilde kendisini derinden hissettiremeye başladı. Nemli ve ılık havasıyla bilinen Trabzon'da kar yağışları bir kaç gündür devam ediyor. 20 Ocak'ta da kar yağışlarının devam etmesi beklenen Trabzon'da okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Trabzon'da 20 Ocak Perşembe günü okul var mı?

Kış kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Soğuk hava dalgası altındaki yurdumuzda yoğun kar yağışları da etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre kar yağışı Trabzon'da da etkisini artırarak devam edecek. Trabzon'da yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı.

Trabzon'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi?

Trabzon'da öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Trabzon'da 20 Ocak Perşembe günü için okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Trabzon'da kent genelinde okullar tatil olmasa bile kar yağışının şiddetli olduğu ilçelerde okullarda eğitime ara verilebilir.

Trabzon'da 20 Ocak'ta okullar tatil edilir mi?

Trabzon'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine Trabzon Valiliği karar veriyor. Trabzon Valiliği'nin duyuruları yakından takip edilerek son dakika okul tatili gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. İlçe bazlı okul tatil kararları için ilçe kaymakamlıkları da kar tatili açıklaması yapabilir.

Trabzon hava durumu

Trabzon'da kar yağışının bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor. Trabzon'da hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının yoğun olması bekleniyor.