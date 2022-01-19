Düzce'de yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Düzce'de okul var mı? Düzce'de kar tatili uzadı mı? Düzce'de yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Düzce'de kar yağışının 20 Ocak Perşembe günü de devam etmesi bekleniyor. Düze'de öğrenciler ve veliler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. 19 Ocak'ta Düzce genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kar tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ise soru işareti.

Düzce'de yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Düzce'de okul var mı? Düzce'de kar tatili uzadı mı? Düzce'de yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Düzce'de kar yağışının 20 Ocak Perşembe günü de devam etmesi bekleniyor. Düze'de öğrenciler ve veliler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. 19 Ocak'ta Düzce genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kar tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ise soru işareti.

Soğuk hava dalgası Türkiye'nin her kesiminde etkisini göstermeye başladı. Düzce'de de son bir kaç gündür havalar oldukça soğudu ve kar yağışları etkisini göstermeye başladı. Düzce'de yoğun kar yağışları nedeniyle 19 Ocak'ta eğitim öğretime ara verildiği açıklanmıştı. Kar yağışının devam ettiği kentte 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor.

Düzce'de yarın (20 Ocak) okullar tatil mi?

Düzce'de yoğun kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Düzce'de okulların yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün daha tatil edilip edilmeyeceğini öğrenciler araştırmaya başladı. Düzce'de 19 Ocak Çarşamba günü için okullar tatil edilmişti ancak 20 Ocak Perşembe günü için okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Malatya'da kent genelinde okullar tatil olmasa bile kar yağışının şiddetli olduğu ilçelerde okullarda eğitime ara verilebilir. Düzce'de okulların tatil edidiği haberi gelir gelmez içeriğimizi güncelleyeceğiz.

20 Ocak Perşembe Düzce'de okul var mı?

Düzce'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine Düzce Valiliği karar veriyor. Düzce Valiliği'nin duyuruları yakından takip edilerek son dakika okul tatili gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz.

Düzce 20 Ocak hava durumu

Düzce'de 20 Ocak'ta kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre kent genelinde soğuk ve karlı hava bir süre daha etkisini gösterecek. Düzce'de hava sıcaklıkları sıfırın altında seyredecek.

19 Ocak'ta Düzce'de okullar tatil edildi

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada 19 Ocak'ta kent genelinde eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle, yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 19 Ocak çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir."