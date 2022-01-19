Elazığ'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Elazığ'da 20 Ocak'ta okullar tatil edildi mi? Elazığ'da kar tatili uzadı mı? Yoğun kar yağılı bir kaç gündür Elazığ'da etkisini gösteriyordu. Elazığ'da 19 Ocak günü kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kar yağışlarının devam ettiği kentte 20 Ocak'ta da okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. 20 Ocak Perşembe günü içinde de Valilik eğitime ara verildiğini duyurdu.

Elazığ'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Elazığ'da 20 Ocak'ta okullar tatil edildi mi? Elazığ'da kar tatili uzadı mı? Yoğun kar yağılı bir kaç gündür Elazığ'da etkisini gösteriyordu. Elazığ'da 19 Ocak günü kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kar yağışlarının devam ettiği kentte 20 Ocak'ta da okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. 20 Ocak Perşembe günü içinde de Valilik eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kış soğuk yüzünü iyice göstermeye başladı. Yurdun her köşesinden yoğun kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Elazığ'da da kar yağışları etkisini artırarak devam ettiriyor. Elazığ'da devam eden kar yağışları nedeniyle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Elazığ Valiliği'nden konuyla ilgili önemli bir duyuru geldi...

Elazığ'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi?

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada Elazığ'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Yoğun akr yağışının etkili olması nedeniyle 20 Ocak günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Elazığ 20 Ocak hava durumu

Elazığ'da kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Soğuk havalar Elazığ'da bir süre daha etkisini gösterecek.

19 Ocak'ta da okullar tatil edilmişti

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde başlayan kar yağışıyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların açık kalması için çalışma yaptı.

Valilik ise kar yağışı nedeniyle eğitime 19 Ocak Çarşamba günü için ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu. .