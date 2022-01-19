Konya'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Konya'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi? Konya'da kar tatili uzatıldı mı? Kış yurdun her köşesinde soğuk yüzünü iyiden iyiye hissettiremeye başladı. Kar yağışları ile birlikte pek çok kentte okullarda eğitimlere ara verildiği haberleri de gelmeye başladı. Konya'da da yoğun kar yağışları nedeniyle 25 ilçesinde 19 Ocak'ta eğitime ara verilmişti. 20 Ocak'ta yoğun kar yağışlarının devam etmesi beklenen Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Konya'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Konya'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi? Konya'da kar tatili uzatıldı mı? Kış yurdun her köşesinde soğuk yüzünü iyiden iyiye hissettiremeye başladı. Kar yağışları ile birlikte pek çok kentte okullarda eğitimlere ara verildiği haberleri de gelmeye başladı. Konya'da da yoğun kar yağışları nedeniyle 25 ilçesinde 19 Ocak'ta eğitime ara verilmişti. 20 Ocak'ta yoğun kar yağışlarının devam etmesi beklenen Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

Yoğun kar yağışı Konya'da etkisini artırarak devam ediyor. Yurdun batısından doğusuna kadar pek çok kent kara esir düşmüş durumda. Pek çok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle Doğu Anadolu'da ise bir çok köye ulaşım sağlanamıyor. Konya'da da devam eden kar yağışları nedeniyle 25 ilçede eğitime ara verilmişti. 20 Ocak Perşembe günü kar yağışının devam etmesi beklenen kentte okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Konya'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi?

Konya'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Soğuk hava dalgası ile birlikte Konya'da başlayan Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Konya'da öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Konya'da 20 Ocak Perşembe günü için okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konya'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi?

Konya'da kar yağışları etkisini yitirmezse kar tatili ilan edilebilir. Konya'da kar tatiline Konya Valiliği karar veriyor. Konya Valiliği'nin duyuruları yakından takip edilerek son dakika okul tatili gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. İlçe bazlı okul tatil kararları için ilçe kaymakamlıkları da kar tatili açıklaması yapabilir.

Konya'da kar tatili uzatıldı mı?

Konya'da kar tatilinin uzadığı yönünde valiliklerden ve kaymakamlıklardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Konya 20 Ocak hava durumu

Konya'da kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Konya'da dondurucu soğukların bir süre daha etkili olması bekleniyor.

19 Ocak'ta Konya'da okullar tatil edilmişti

Konya'nın 25 ilçesinde tamamen, 3 ilçesinde de çok sayıda kırsal mahallede kar yağışından dolayı 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okulların tatil olduğu ilçeler şunlar: "Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak." Öte yandan, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede de eğitime 19 Ocak 2021 Çarşamba 1 gün ara verildiği bildirildi. .