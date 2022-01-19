Bursa'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Bursa'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi? Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışları da etkisini artırmaya başladı. Bursa'da son bir kaç gündür kar yağışları devam ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Bursa'da kar yağışının bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor. Öğrenciler ve veliler de Bursa'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu sıkça sormaya başladı. İşte 20 Ocak Perşembe günü Bursa'da hava durumlarına dair detaylar...

Bursa'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Bursa'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi? Bursa'da kar yağışı geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Uludağ ve çeverisnde kar yağışlarının yoğun olarak yağdığı Bursa'da bu kez kar yağışı kentlerde etkisini göstermeye başladı. Kış aylarının gelmesiyle kentte kar yağışının bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor. 19 Ocak'ta Bursa'nın bazı ilçelerinde kar yağşı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Bursa'da yaşayan öğrenciler de 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı.

Bursa'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi?

Bursa'da kar yağışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Bursa'da devam eden kar yağışları okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu da beraberinde getiriyor. Bursa'da 19 Ocak Çarşamba günü için bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti ancak 20 Ocak Perşembe günü için okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bursa'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi?

Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine Bursa Valiliği karar veriyor. Bursa Valiliği'nin duyuruları yakından takip edilerek son dakika okul tatili gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. İlçe bazlı olarak da okullar tatil edilebilir. İlçe bazlı okul tatilleri haberleri için de kaymakamlıkların duyuruları yakından takip edilmelidir.

Bursa'da 20 Ocak'ta hava nasıl olacak?

Bursa'da soğuk havalar etkisini gösteriyor. Bursa genelinde kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor. Bursa'da hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor.

Bursa'nın bazı ilçelerinde okullar tatil edilmişti

Bursa'nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle 19 Ocak çarşamba günü okullar tatil edildi.