TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekim tarihi | TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Büyük ses getiren TOKİ sosyal konut projesinin kura tarihi merak ediliyor. Kısa sürede milyonlarca ailenin başvurduğu proje hakkında yeni açıklamalar yapılıyor. Ekim ayında bitecek olan başvuruların kura çekimleri 2023 mart ayında gerçekleştirilecek. Peki ama TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılır? TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve TOKİ kura çekim tarihi detayları!

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Büyük ses getiren TOKİ sosyal konut projesinin kura tarihi merak ediliyor. Kısa sürede milyonlarca ailenin başvurduğu proje hakkında yeni açıklamalar yapılıyor. Ekim ayında bitecek olan başvuruların kura çekimleri 2023 mart ayında gerçekleştirilecek. Peki ama TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılır? TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve TOKİ kura çekim tarihi detayları!

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Proje kapsamında yapılan açıklamalara göre; TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde bitecek. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim tarihinde son bulacak.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

Kurum; "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " açıklamasını yaptı.

TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı

Yapılacak olan kuranın sonuçları, e-Devlet üzerinden yayımlanacak.

Kura Sonucu Sorgulama Ekranına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ...

TOKİ kura çekim tarihi

31 Ekim günü son bulacak başvuruların ardından TOKİ kura çekimlerinin de 81 il genelinde yapılması bekleniyor. Mart ayında gerçekleştirilecek olan kuraların henüz net bir günü bulunmuyor. Detaylar bekleniyor.

TOKİ 2+1 ve 3+1 evler ne kadar?

608 bin lira fiyattaki 2+1 konutlar, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 vadeyle sahip olunabilecek. Başvurular 14 Eylül- 31 Ekim ayının sonuna kadar sürecek.

2+1 konut fiyatları: 608 bin TL

3+1 konut fiyatları 850 bin TL

TOKİ sosyal konut ödemesi ne kadar?

Konutların %10 peşinatı ödenecek. Kalanı da 120 ay ve 240 ay vade olarak ödenecek. Ödemeler faizsiz olarak yapılacak.