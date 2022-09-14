TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru ücreti nereye yatırılır? E-Ddevlet başvuruları ne zaman alınacak?

TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? Binlerce kişinin ev ve arsa sahibi olacağı projenin detayları açıklandı. Başvuru detayları merak konusu haline geldi. Sanayi sitesi alımları dışındaki başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi Peki ama TOKİ ucuz konut başvuru ücreti nereye yatırılır? Başvurular nereye nasıl yapılır?

Binlerce kişinin ev ve arsa sahibi olacağı projenin detayları açıklandı. Başvuru detayları merak konusu haline geldi. Sanayi sitesi alımları dışındaki başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi Peki ama TOKİ ucuz konut başvuru ücreti nereye yatırılır? Başvurular nereye nasıl yapılır?

TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ için başvurulacak ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile başvurular yapılabilecek.

Başvuru tarihi

14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek başvurular, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

E-Ddevlet başvuruları ne zaman alınacak?

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

İllere göre konut listesi

ADANA

İmamoğlu, Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Tufanbeyli

ADIYAMAN

Besni, Gölbaşı, Gerger, Sincik, Tut, Çelikhan

AFYONKARAHİSAR

İscehisar, Kızılören, Merkez, Bayat, Başmakçı, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Hocalar, Beyyazı, Sandıklı, Sinanpaşa, Çay, Çobanlar, Kuyucak, İncirliova

AĞRI

Merkez, Patnos, Tutak

AKSARAY

Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Sarıyahşi, Sultanhanı, Göynücek, Hamamözü, Suluova, Ziyaret

AMASYA

Merkez

ANKARA

Ayaş, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Etimesgut, Polatlı, Sincan, Bala, Evren, Kızılcahamam, Çamlıdere, Şereflikoşhisar

ANTALYA

Döşemealtı, Gazipaşa, Kaşa, Manavgat, Merkez, Serik, İbradı

ARDAHAN

Merkez, Göle

ARTVİN

Merkez

AYDIN

Çine, Efeler, Merkez, Nazilli, Söke, Bozdoğan,Buharkent, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı

BALIKESİR

Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Susurluk, Bigadiç, Havran, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, İvrindi

BARTIN

Merkez, Kozluk, Amasra, Kozcağız

BAYBURT

Merkez, Aydıntepe, Demirözü, Aydıntepe

BATMAN

Beşiri, Gercüş, Hasankeyf

BİLECİK

Merkez, Osmaneli, Pazaryeri, İnhisar

BİNGÖL

Adaklı, Merkez, Genç

BİTLİS

Ahlat, Ovakışla, Tatvan, Adilcevaz, Hizan,

BOLU

Merkez, Kıbrısçık, Dörtdivan, Mengen, Yeniçağa

BURSA

Gürsu, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli, Yenişehir

ÇANAKKALE

Merkez, Biga, Ezine, Gelibolu, Gökçeada

ÇORUM

Merkez, Alaca, Dodurga, Laçin, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ, İskilip

DENİZLİ

Acıpayam, Bekilli, Çivril, Merkezefendi, Pamukkale, Baklan, Beyağaç, Buldan, Honaz,Kale, Sarayköy, Serinhisar, Kızılcabölük, Çal, Çardak

DİYARBAKIR

Bismil, Ergani, Kayapınar, Merkez, Eğil, Hazro, Kocaköy, Kulp, Çermik, Cüngüş

DÜZCE

Merkez, Cumayeri, Kaynaşlı, Yığılca, Gölyaka

EDİRNE

Merkez, Enez, Keşan, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü, İpsala

ELAZIĞ

Merkez, Ağın, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Yurtbaşı, Palu,

ERZURUM

Olur, Oltu, Paladöken, Aşkale, Hınıs, Narman, Pasinler, Çat, İspir

ERZİNCAN

Kemah, Otlukbeli, Refahiye, Çayırlı, İliç

ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi

GAZİANTEP

Nurdağı, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Araban, Karkamış, Oğuzeli, Yavuzeli, Islahiye

GİRESUN

Görele, Merkez, Alucra, Bulancak

GÜMÜŞHANE

Merkez, Köse, Kürtün, Özkürtün

HAKKARİ

Çukurcan, Merkez, Yüksekova, Durankaya,

HATAY

Dörtyol, Altınözü, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı, Belen, Yayladağı

IĞDIR

Merkez

ISPARTA

Merkez, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Yalvaç, Yenilarbademli

İSTANBUL

Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Tuzla, Başakşehir, Esenler

İZMİR

Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı, Urla, Karaburun, Kınık

KAHRAMANMARAŞ

Afşin, Elbistan, Göksun, Merkez, Pazarcık, Türkoğlu, Çağlayancerit

KARABÜK

Merkez, Eflani, Eskipazar, Yortan, Ovacık

KARAMAN

Merkez, Başyayla, Kazımkarabekir, Akçaşehir

KARS

Merkez, Sarıkamış

KASTAMONU

Merkez, Araç, Ağlı, Cide, Devrekhanı, Küre, Seydiler, Çatalzeytin, İhsangazi

KAYSERİ

Merkez, Yahyalı, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, İncesu

KIRKLARELİ

Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pınarhisar,

KIRIKKALE

Bahşılı, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Çelebi

KİLİS

Merkez

KIRŞEHİR

Kaman, Özbağ, Mucur, Çiçekdağı,

KOCAELİ

Derince, Dilovası, Gebze, İzmit, Kandıra, Körfez

KONYA

Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Kulu, Merkez, Seydişehir, Bozkır, Cihanbeyli, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak, Çeltik,

KÜTAHYA

Merkez, Simav, Tavşanlı, Altıntaş, Aslanpala, Domaniç, Dumlupınar, Gediz, Simav, Hisarcık

MALATYA

Battalgazi, Merkez, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Ahmetli

MANİSA

Akhisar, Alaşehir, Kırkağaç, Kula,Saruhanlı, Soma, Şehzadeler, Yunusemre, Demirci, Gördes, Salihli, Durasıllı

MARDİN

Artuklu, Midyat, Merkez, Dargeçit, Mazıdağı,Yeşilli

MERSİN

Merkez, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Anamur, Aydıncık

MUĞLA

Bodrum, Fethiye, Merkez, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Köyceğiz, Yatağan,

MUŞ

Merkez, Korkut

NEVŞEHİR

Merkez, Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Kozaklı, Sulusaray, Tatlarin, Ürgüp

NİĞDE

Bor, Merkez, Aktaş, Çamardı, Çiftlik

ORDU

Fatsa, Merkez, Ünye, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye, Çamaş, Çaybaşı

OSMANİYE

Kadirli, Merkez, Bahçe, Düziçi, Sumbas, Topraktepe

RİZE

Merkez, Güneysu

SAKARYA

Merkez, Arifiye, Hendek, Kocaali, Ferizli, Taraklı

SAMSUN

Canik, Çarşamba, İlkadım, Merkez, Ondokuzmayıs, Havza, Kavak

SİİRT

Merkez, Baykan, Eruh, Tillo

SİNOP

Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Saraydüzü

SİVAS

Merkez, Doğanlar, Divriği, Gemerek, Gürün, Hafik, Kangal, Yıldızeli, Zara, İmranlı

ŞANLIURFA

Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Aşuk, Viranşehir

ŞIRNAK

İdil, Merkez

TEKİRDAĞ

Çorlu, Saray, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Muratlı

TOKAT

Erbaa, Merkez, Turhal, Artova, Pazar, Yeşilyurt

TRABZON

Merkez, Of, Araklı, Arsin, Düzköy, Maçka, Ortahisar, Çarşıbaşı, Sürmene

TUNCELİ

Mazgirt, Merkez, Hozat

TOKAT

Erbaa, Merkez, Turhal, Artova, Pazar, Yeşilyurt

TRABZON

Merkez, Of, Araklı, Arsin, Düzköy, Maçka, Ortahisar, Çarşıbaşı, Sürmene

TUNCELİ

Mazgirt, Merkez, Hozat

YOZGAT

Saraykent, Boğazlıyan, Sorgun, Yenifakılı, Çekerek, Akdağmadeni, Şefaatli

ZONGULDAK

Gökçebey, Beycuma, Merkez, Çaydeğirmeni, Çaycuma

Proje kontenjan bilgisi

Emekliler %20: 50 bin konut

Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

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