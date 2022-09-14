TOKİ sosyal konut hangi illerde hangi ilçelerde? TOKİ ucuz konut hangi ilçelerde?
TOKİ sosyal konut hangi illerde hangi ilçelerde? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ resmi sitesinde projenin tüm detayları yayımlandı. Peki ama ucuz konut hangi ilçelerde? TOKİ nerelere yapılacak? 2022 TOKİ iller listesi...
2022-09-14 16:45:17
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ resmi sitesinde projenin tüm detayları yayımlandı. Peki ama ucuz konut hangi ilçelerde? TOKİ nerelere yapılacak? 2022 TOKİ iller listesi...
TOKİ sosyal konut hangi illerde hangi ilçelerde?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre TOKİ sosyal konut projesi 81 ilde de yapılacak.
TOKİ ucuz konut hangi ilçelerde
81 ilde yapılacak olan TOKİ sosyal konut projesinin iller ve ilçeleri açıklandı. İşte il ve ilçeler...
ADANA
İmamoğlu, Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Tufanbeyli
ADIYAMAN
Besni, Gölbaşı, Gerger, Sincik, Tut, Çelikhan
AFYONKARAHİSAR
İscehisar, Kızılören, Merkez, Bayat, Başmakçı, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Hocalar, Beyyazı, Sandıklı, Sinanpaşa, Çay, Çobanlar, Kuyucak, İncirliova
AĞRI
Merkez, Patnos, Tutak
AKSARAY
Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Sarıyahşi, Sultanhanı, Göynücek, Hamamözü, Suluova, Ziyaret
AMASYA
Merkez
ANKARA
Ayaş, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Etimesgut, Polatlı, Sincan, Bala, Evren, Kızılcahamam, Çamlıdere, Şereflikoşhisar
ANTALYA
Döşemealtı, Gazipaşa, Kaşa, Manavgat, Merkez, Serik, İbradı
ARDAHAN
Merkez, Göle
ARTVİN
Merkez
AYDIN
Çine, Efeler, Merkez, Nazilli, Söke, Bozdoğan,Buharkent, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı
BALIKESİR
Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Susurluk, Bigadiç, Havran, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, İvrindi
BARTIN
Merkez, Kozluk, Amasra, Kozcağız
BAYBURT
Merkez, Aydıntepe, Demirözü, Aydıntepe
BATMAN
Beşiri, Gercüş, Hasankeyf
BİLECİK
Merkez, Osmaneli, Pazaryeri, İnhisar
BİNGÖL
Adaklı, Merkez, Genç
BİTLİS
Ahlat, Ovakışla, Tatvan, Adilcevaz, Hizan,
BOLU
Merkez, Kıbrısçık, Dörtdivan, Mengen, Yeniçağa
BURSA
Gürsu, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli, Yenişehir
ÇANAKKALE
Merkez, Biga, Ezine, Gelibolu, Gökçeada
ÇORUM
Merkez, Alaca, Dodurga, Laçin, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ, İskilip
DENİZLİ
Acıpayam, Bekilli, Çivril, Merkezefendi, Pamukkale, Baklan, Beyağaç, Buldan, Honaz,Kale, Sarayköy, Serinhisar, Kızılcabölük, Çal, Çardak
DİYARBAKIR
Bismil, Ergani, Kayapınar, Merkez, Eğil, Hazro, Kocaköy, Kulp, Çermik, Cüngüş
DÜZCE
Merkez, Cumayeri, Kaynaşlı, Yığılca, Gölyaka
EDİRNE
Merkez, Enez, Keşan, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü, İpsala
ELAZIĞ
Merkez, Ağın, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Yurtbaşı, Palu,
ERZURUM
Olur, Oltu, Paladöken, Aşkale, Hınıs, Narman, Pasinler, Çat, İspir
ERZİNCAN
Kemah, Otlukbeli, Refahiye, Çayırlı, İliç
ESKİŞEHİR
Odunpazarı, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi
GAZİANTEP
Nurdağı, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Araban, Karkamış, Oğuzeli, Yavuzeli, Islahiye
GİRESUN
Görele, Merkez, Alucra, Bulancak
GÜMÜŞHANE
Merkez, Köse, Kürtün, Özkürtün
HAKKARİ
Çukurcan, Merkez, Yüksekova, Durankaya,
HATAY
Dörtyol, Altınözü, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı, Belen, Yayladağı
IĞDIR
Merkez
ISPARTA
Merkez, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Yalvaç, Yenilarbademli
İSTANBUL
Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Tuzla, Başakşehir, Esenler
İZMİR
Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı, Urla, Karaburun, Kınık
KAHRAMANMARAŞ
Afşin, Elbistan, Göksun, Merkez, Pazarcık, Türkoğlu, Çağlayancerit
KARABÜK
Merkez, Eflani, Eskipazar, Yortan, Ovacık
KARAMAN
Merkez, Başyayla, Kazımkarabekir, Akçaşehir
KARS
Merkez, Sarıkamış
KASTAMONU
Merkez, Araç, Ağlı, Cide, Devrekhanı, Küre, Seydiler, Çatalzeytin, İhsangazi
KAYSERİ
Merkez, Yahyalı, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, İncesu
KIRKLARELİ
Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pınarhisar,
KIRIKKALE
Bahşılı, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Çelebi
KİLİS
Merkez
KIRŞEHİR
Kaman, Özbağ, Mucur, Çiçekdağı,
KOCAELİ
Derince, Dilovası, Gebze, İzmit, Kandıra, Körfez
KONYA
Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Kulu, Merkez, Seydişehir, Bozkır, Cihanbeyli, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak, Çeltik,
KÜTAHYA
Merkez, Simav, Tavşanlı, Altıntaş, Aslanpala, Domaniç, Dumlupınar, Gediz, Simav, Hisarcık
MALATYA
Battalgazi, Merkez, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Ahmetli
MANİSA
Akhisar, Alaşehir, Kırkağaç, Kula,Saruhanlı, Soma, Şehzadeler, Yunusemre, Demirci, Gördes, Salihli, Durasıllı
MARDİN
Artuklu, Midyat, Merkez, Dargeçit, Mazıdağı,Yeşilli
MERSİN
Merkez, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Anamur, Aydıncık
MUĞLA
Bodrum, Fethiye, Merkez, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Köyceğiz, Yatağan,
MUŞ
Merkez, Korkut
NEVŞEHİR
Merkez, Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Kozaklı, Sulusaray, Tatlarin, Ürgüp
NİĞDE
Bor, Merkez, Aktaş, Çamardı, Çiftlik
ORDU
Fatsa, Merkez, Ünye, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye, Çamaş, Çaybaşı
OSMANİYE
Kadirli, Merkez, Bahçe, Düziçi, Sumbas, Topraktepe
RİZE
Merkez, Güneysu
SAKARYA
Merkez, Arifiye, Hendek, Kocaali, Ferizli, Taraklı
SAMSUN
Canik, Çarşamba, İlkadım, Merkez, Ondokuzmayıs, Havza, Kavak
SİİRT
Merkez, Baykan, Eruh, Tillo
SİNOP
Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Saraydüzü
SİVAS
Merkez, Doğanlar, Divriği, Gemerek, Gürün, Hafik, Kangal, Yıldızeli, Zara, İmranlı
ŞANLIURFA
Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Aşuk, Viranşehir
ŞIRNAK
İdil, Merkez
TEKİRDAĞ
Çorlu, Saray, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Muratlı
TOKAT
Erbaa, Merkez, Turhal, Artova, Pazar, Yeşilyurt
TRABZON
Merkez, Of, Araklı, Arsin, Düzköy, Maçka, Ortahisar, Çarşıbaşı, Sürmene
TUNCELİ
Mazgirt, Merkez, Hozat
TOKAT
Erbaa, Merkez, Turhal, Artova, Pazar, Yeşilyurt
TRABZON
Merkez, Of, Araklı, Arsin, Düzköy, Maçka, Ortahisar, Çarşıbaşı, Sürmene
TUNCELİ
Mazgirt, Merkez, Hozat
YOZGAT
Saraykent, Boğazlıyan, Sorgun, Yenifakılı, Çekerek, Akdağmadeni, Şefaatli
ZONGULDAK
Gökçebey, Beycuma, Merkez, Çaydeğirmeni, Çaycuma.
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