TOKİ sosyal konut hangi illerde hangi ilçelerde? TOKİ ucuz konut hangi ilçelerde?

TOKİ sosyal konut hangi illerde hangi ilçelerde? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ resmi sitesinde projenin tüm detayları yayımlandı. Peki ama ucuz konut hangi ilçelerde? TOKİ nerelere yapılacak? 2022 TOKİ iller listesi...