TOKİ 2+1 ve 3+1 evler ne kadar? TOKİ sosyal konut ödemesi ne kadar? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 2+1 ve 3+1 evler ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla gündemdeki yerini alan konut projelerinin ödeme planları çıkarıldı. 14 Eylül günü başlayan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. Peki konut ve arsa ödemeleri ne kadar? 2+1 ve 3+1 TOKİ evler ne kadar, konut fiyatları? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? Sanayi sitesi başvuru bedeli ne kadar? TOKİ sosyal konut ödemesi ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla gündemdeki yerini alan konut projelerinin ödeme planları çıkarıldı. 14 Eylül günü başlayan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. Peki konut ve arsa ödemeleri ne kadar? 2+1 ve 3+1 TOKİ evler ne kadar? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? Sanayi sitesi başvuru bedeli ne kadar? TOKİ sosyal konut ödemesi ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları.

TOKİ 2+1 ve 3+1 evler ne kadar?

608 bin lira fiyattaki 2+1 konutlar, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 vadeyle sahip olunabilecek. Başvurular 14 Eylül- 31 Ekim ayının sonuna kadar sürecek.

2+1 konut fiyatları: 608 bin TL

3+1 konut fiyatları 850 bin TL

TOKİ sosyal konut ödemesi ne kadar?

Konutların %10 peşinatı ödenecek. Kalanı da 120 ay ve 240 ay vade olarak ödenecek. Ödemeler faizsiz olarak yapılacak.

TOKİ konut başvurusu nereden yapılır?

E-Devlet başvurusu yapmak, TOKİ sosyal konut başvuru ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

Başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ konut projesi başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi. Arsa ve konut projelerinde 500 TL ödeme ile başvuru yapılabilecek. Sanayi sitesi başvuru bedeli ise 2.000 TL

TOKİ konut ve arsa başvuru şartları nelerdir?

TOKİ konut ve arsa projesindeki başvuru şartları belli oldu. Arsa ve konut için başvuru şartları ayrı bir şekilde yayımlandı.

TOKİ konut başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak.

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutu bulunmamak, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmamak

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşların, 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan kişiler, müracaat edebilecek.

TOKİ arsa başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şartı bulunuyor.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

TOKİ sanayi sitesi başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

Başvuru bedeli 2.000 TL

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