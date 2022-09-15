Hangi ilde kaç TOKİ konut yapılacak? TOKİ sosyal konut projesi hangi şehirde kaç tane olacak? TOKİ hangi ilde ne kadar konut yapacak?

Hangi ilde kaç TOKİ konutu yapılacak? Büyük ilgi gören TOKİ sosyal konut projesi için yeni açıklamalar yapıldı. Proje dahilinde hangi ilde kaç konut projesi yapılacağı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi hangi şehirde kaç tane olacak? TOKİ hangi ilde ne kadar konut yapacak? Konut ödemeleri nereye yapılacak? İşte detaylar.

Büyük ilgi gören TOKİ sosyal konut projesi için yeni açıklamalar yapıldı. Proje dahilinde hangi ilde kaç konut projesi yapılacağı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi hangi şehirde kaç tane olacak? TOKİ hangi ilde ne kadar konut yapacak? Konut ödemeleri nereye yapılacak? İşte detaylar.

Hangi ilde kaç TOKİ konutu yapılacak?

İstanbul 50 bin, Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin 24, Bursa 8 bin 650, Konya 7 bin 500, Antalya 7 bin 100, Adana 6 bin 356, Şanlıurfa 6 bin, Kocaeli 5 bin 200, Mersin 5 bin 100, Diyarbakır 4 bin 800, Kayseri 4 bin 510, Hatay 4 bin 450, Manisa 4 bin 100, Balıkesir 3 bin 750, Samsun 3 bin 750, Van 3 bin 200, Kahramanmaraş 3 bin 101, Tekirdağ 3 bin 100, Aydın 2 bin 950, Denizli 2 bin 950, Sakarya 2 bin 750, Muğla 2 bin 600, Eskişehir 2 bin 499, Afyonkarahisar 2 bin 450, Mardin 2 bin 400, Trabzon 2 bin 300, Malatya 2 bin 251, Erzurum 2 bin 100, Sivas 2 bin 56, Ordu 2 bin 50, Çorum 1800, Kütahya 1800, Adıyaman 1750, Batman 1750, Elazığ 1651, Osmaniye 1550, Isparta 1515, Tokat 1500, Giresun 1450, Şırnak 1450, Zonguldak 1450, Edirne 1350, Yozgat 1302, Ağrı 1250, Çanakkale 1250, Aksaray 1212, Muş 1150, Düzce 1100, Rize 1100, Nevşehir 1069, Kastamonu 1058, Kırklareli 1050, Uşak 1050, Bitlis 1000, Niğde 1000, Çankırı 951, Amasya 950, Siirt 950, Kırşehir 939, Bolu 902, Burdur 864, Erzincan 847, Hakkari 804, Bingöl 800, Kars 800, Yalova 800, Karaman 751, Bilecik 750, Kırıkkale 719, Karabük 700, Sinop 600, Bartın 550, Iğdır 550, Artvin 500, Kilis 500, Gümüşhane 398, Bayburt 252, Ardahan 250, Tunceli 250.

Konut ödemeleri nereye yapılacak?

Konutlar için belirlenen başvuru ücreti 500 lira, iş yerleri için de 2000 lira olarak belirlendi. Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve E-devlet üzerinden başvurular kabul ediliyor.