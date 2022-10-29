TOGG FİYAT > Açıklandı: TOGG SUV-Sedan fiyatı ne kadar? TOGG ne kadara satılacak?

Açıklandı: TOGG SUV-Sedan fiyatı ne kadar? TOGG ne kadara satılacak? TOGG satışa çıktı mı? Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birisi olarak adlandırılan ve kamuoyunun yüzde 95'inin desteğini alan TOGG projesinde fabrika açılışı 29 Ekim'de yapılacak. Araç almak isteyenler uzun zamandır TOGG'un piyasaya çıkmasını bekliyordu. TOGG fiyatı uzun süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yetkililerden gelen açılamaya bakılacak olursa tahmini olarak bir fiyat ortaya çıkıyor. İşte TOGG SUV-Sedan fiyatlarına dair tahminler...

Türkiye tarihinin en önemli projelerinden birisi 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış ile resmen açılmış olacak. Dünya ve ülkemizden pek çok basın kuruluşunun katılacağı açılışa saatler kala vatandaşlar da TOGG fiyat bilgisi hakkında araştırmalara başladı. TOGG projesnin duyurulmasından bu yana otomobil fiyatları pek çok kez tartışma konusu olmuştu. Yerli otomobil fiyatının oldukça yüksek olduğunu ifade edenler olduğu gibi fiyatının piyasa şartalarına göre makul olacağını savunanlar da oldu. İşte yerli otomobil TOGG'un fiyatına dair yapılan tahminler...

TOGG SUV-Sedan fiyatı ne kadar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank TOGG hakkında en çok merak edilen konulardan olan fiyat konusunda geçtiğimiz zaman diliminde bir açıklama yaptı. Açıklamada Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi. Bu açıklamaya göre piyasada TOGG'un rakiplerininfiyatları incelendiğinde tahminlere göre yerli otomobil fiyatının 800 bin TL ile 950 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak net fiyat konusunda ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. TOGG'un 300 + km'lik ve 500+km'lik versiyonlarının fiyatlarının da değişmesi bekleniyor.

TOGG ne kadara satılacak?

TOGG'a büyük ilgi gösterenler aracın ne kadara satılacağını merak ediyor. TOGG şirket yetkililerinden satış fiyatına dair henüz resmi bir rakam gelmedi. Otomobilin satışı mart 2023'te yapılacak ve bu zamana kadar fiyatlarda değişiklikler olabilir. Ancak günümüz şartlarında bir hesaplama yapıldığı zaman TOGG yerli otomobil fiyatının 800-950 bin TL oarasında satışa çıkması oldukça büyük bir ihtimal.

ÖTV indiriminden faydalanacak

TOGG Temmuz ayında elektrikli otomobil ÖTV düzenlemesinden yararlanacak. Buna göre TOGG'un C-SUV modelinin yüzde 10 ÖTV diliminde yer alarak yaklaşık 910 bin TL'den satışa sunulabileceği tahminleri yapılmıştı. Aracın yüzde 10 vergi dilimini aşmaması için perakende satış fiyatının en fazla 908.6 bin TL olması gerekiyor. TOGG elektrikli yerli otomobil fiyatının 900 bin TL civarında olması beklenebilir. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklarından Tuncay Özilhan TOGG'a dair yaptığı değerlendirmede "İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok" dedi.

TOGG renkleri belli oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'dan (TOGG) "Türkiye'nin Renkleri" başlığı ile yapılan açıklamada, C SUV modeli için açıklanan altı renk; “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimleri ile duyuruldu.

TOGG özellikleri neler?

TOGG elektrikli lityum iyon pillerden gücünü alan bir otomobil olacak.

TOGG menzili 2 seçenekli (300+ ve 500+ km) olacak.

Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilecek.

Araç fren sistemleri ile bataryasını besleyebilecek.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi bekleniyor.

Maksimum hızın 180 km olması bekleniyor.

400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır.

Otonom sürüş özellikleri TOGG'da olacak.