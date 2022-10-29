TOGG ne kadar yakar? TOGG ne kadar elektrik harcar? TOGG batarya kaç paraya (TL) dolar? TOGG kilometre kaç kuruş? Yıllardır hayal olan bir proje daha resmi açılış ile gerçek oluyor. TOGG'un fabrikasında seri üretim başlıyor. TOGG araçlarına ilgi gösteren vatandaşlar da en çok aracın ne kadar yaktığını merak ediyor. İşte TOGG SUV ve Sedan elektrik yakıt tüketimine dair detaylar...

TOGG ne kadar yakar? TOGG ne kadar elektrik harcar? TOGG batarya kaç paraya (TL) dolar? TOGG kilometre kaç kuruş? Türkiye'nin dev projesi yerli otomobil TOGG'da fabrika açılışı resmen yapılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemlik'te TOGG'un fabrika açılışını yapacak ve TOGG seri üretime geçecek. Elektrikli yerli otomobil TOGG dizel ve benzinli araçlara göre oldukça tasarruflu yolculuk yapılmasını da sağlayacak. TOGG kilometre başına tükettiği elektrik miktarı ile kullanıcıların yakıt masrafı kabusuna da son verecek. Peki yerli otomobil TOGG ne kadar elektrik yakıyor? TOGG bir şarjda ne kadar elektrik harcar?

TOGG ne kadar yakar?

TOGG aslında bir otomobil projesi değil bir dijital ürün ve teknoloji projesidir. TOGG dijital altyapısı ile sürekli olarak yenilenmeye, güncellenmeye hazır bir konumda olacak. TOGG'un batarya elektrik tüketimi de zaman zaman yapılan çeşitli yazılım güncellemeleri ile artırılabilecek. TOGG otomobil bataryaları konusunda uzman olan Çin şirketi Farasis ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık ile kurulan SİRO Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuracak. Togg ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirecek.

TOGG ne kadar elektrik harcar?

Yerli otomobil tog araç şarj istasyonlarından şarj edilebileceği gibi, evlerden ve işyerlerinden de kolayca şarj edilecek. TOGG bataryasının 90 kWH olduğu belirtiliyor. Bir batarya ile yaklaşık olarak 500 kilometre yol gidildiği düşnülürse batarya dolumu yaklaşık olarak 250 TL'ye geliyor.

TOGG batarya kaç paraya (TL) dolar?

TOGG'un bataryası hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 oranında doluyor. TOGG'un ayda 1000-1250 km kulalnan bir sürücü ortalama olarak elektrik masrafı bin TL civarında olur. Evden şarj işlemleri ise biraz daha ekonomik olur. 1 kWh için 2.6 TL öeneceği düşünülürse bin kilometre için toplamda evden şarja 450 TL gibi bir elektrik faturası ödenir.

TOGG özellikleri neler?

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.