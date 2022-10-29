TOGG bataryası kaç paraya dolar? Kilometrede kaç kuruş? Elektrikli otomobiller ne kadar harcar? 100 km ne kadar elektrik yakar?

Elektrikli otomobiller ne kadar harcar? 100 km ne kadar elektrik yakar? TOGG bataryası kaç paraya dolar? Kilometrede kaç kuruş? soruları TOGG'un fabrika açılışı ile pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Elektrikli otomobiller hem çevreci hem de yakıt konusunda tasarruf sağlamaları ile biliniyor. Ayrıca yıllık bakım masrafları da içten yanmalı araçlara göre oldukça düşük. Peki TOGG'un bataryası ne kadar dolar? TOGG ne kadar elektrik tüketir? TOGG evde şarj edilirse ne kadar elektrik faturası gelir?

Elektrikli otomobiller ne kadar harcar? 100 km ne kadar elektrik yakar? TOGG bataryası kaç paraya dolar? Kilometrede kaç kuruş? soruları TOGG'un fabrika açılışı ile pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Elektrikli otomobiller hem çevreci hem de yakıt konusunda tasarruf sağlamaları ile biliniyor. Ayrıca yıllık bakım masrafları da içten yanmalı araçlara göre oldukça düşük. Peki TOGG'un bataryası ne kadar dolar? TOGG ne kadar elektrik tüketir? TOGG evde şarj edilirse ne kadar elektrik faturası gelir?

Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobil projesi geçtiğimiz yıllarda başlamıştı. Bursa Gemlik'te kurulumu tamamlanan fabrikada test üretimine geçilmiş ve banttan ilk araçlar inmişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da Erdoğan'ın katılacağı törenle TOGG fabrikasının açılışı yapılacak ve yerli otomobil seri üretime geçecek. İlk araçların 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenirken araç almayı düşünenler de TOGG'un kaç TL'lik elektrik yaktığını merak edip araştırıyor.

Elektrikli otomobiller ne kadar harcar?

Elektrikli otomobiller hem tasarruflu hem de sıfır emisyon olduğu için çevre sdostudur. Elektrikli otomobillerde karmaşık motor sistemleri yoktur. Elektrikli otomıobiller günümüzde teknoloji ve dijital ürünler olarak ön plana çıkıyor. Benzinli ve dizel bir otomobile göre lektrikli otomobiller yakıta yüzde 60'a kadar tasarrufludur. Dizel yakıtlı bir araç ile 1000 kilometrede harcanan paranın yaklaşık yüzde 40'ı sadece elektrikli otomobil şarj masrafına gider.

TOGG 100 kilometrede ne kadar yakar?

TOGG Gemlik'teki fabrikada batarya üretim tesisi de açtı. Çinli batarya üreticisi Farasis ile ortaklık kuran TOGG SİRO tesislerinde güçlü bataryalar üretecek. Yerli otomobil tog araç şarj istasyonlarından şarj edilebileceği gibi, evlerden ve işyerlerinden de kolayca şarj edilecek. TOGG bataryasının 90 kWH olduğu belirtiliyor. Bir batarya ile yaklaşık olarak 500 kilometre yol gidildiği düşnülürse batarya dolumu yaklaşık olarak 250 TL'ye geliyor.

TOGG bataryası kaç paraya dolar?

TOGG'un bataryası hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 oranında doluyor. TOGG'un ayda 1000-1250 km kulalnan bir sürücü ortalama olarak elektrik masrafı bin TL civarında olur. Evden şarj işlemleri ise biraz daha ekonomik olur. 1 kWh için 2.6 TL öeneceği düşünülürse bin kilometre için toplamda evden şarja 450 TL gibi bir elektrik faturası ödenir.