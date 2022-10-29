TOGG menzili ne kadar? TOGG kaç kilometre gider, özellikleri ne? Yerli otomobil bir şarjla ne kadar yol gidiyor? 300 km mi 500 km mi? Yıllar boyunca Türkiye'nin hayalini kurduğu proje sonunda resmen hayata geçiyor. TOGG fabrika açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Erdoğan tarafından yapılacak. Fabrika açılışı heyecanla beklenirken vatandaşlar da aracın kaç kilometre gideceğini merak ediyor. Peki TOGG bir şarjla ne kadar yol gider? TOGG özellikleri neler?

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli projelerinden birisi daha hayata geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda kurulumuna başlanan TOGG fabrikasında test üretimleri yapıldı ve fabrika artık seri üretime hazır. Türkiye'nin yerli otomoıbil projesi TOGG'un fabrikası seri üretim için açılıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim'de yapacak. TOGG almayı düşünenler ise TOGG menzili ne kadar? TOGG kaç kilometre gider, özellikleri ne? Yerli otomobil bir şarjla ne kadar yol gidiyor? TOGG 300 km mi 500 km mi gidiyor? sorularına yanır arıyor.

TOGG menzili ne kadar?

Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk otomobili olan TOGG'a ilgi ülkemizden ve dünyadan oldukça fazla. Elektrikli otomobillerin en büyük özaelliklerinden birisi de tek şarjla gidebilecekleri maksimum kilometre oranıdır. Gelişen pil teknolojisi ile birlikte elektrikli otomobiller artık 500 kilometre menzilini kolayca aşabiliyor. TOGG'un kilometre menzilinin ise 300+ ve 500+ olarak açıklandı. İki menzil seçeneği iles satışa sunulacak olan TOGG'a ilgi oldukça fazla.

TOGG kaç kilometre gider?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG bir şarjla 300 kilometreden fazla yoll gidebilecek. Diğer seçenek olan 500 km + ile şehir dışı seyehatler artık kesintiye uğramadan yapılabilecek. Tek şarjla İstanbul-Ankara yada İstanbul-İzmir rahatlıkla yapılabilecek.

TOGG özellikleri ne?

TOGG'un Suv ve Sedan seçenekleri Gemlik'te yer alan fabrikada üretilecek. TOGG sadece bir otomobil projesi değil bir teknoloji hamlesidir. TOGG otomobil sınıfından çok teknoloji ürünü sınıfına giriyor. İşte TOGG'un genel özellikleri;

TOGG bataryalı olacak. Lityum iyon pillerden alınan güç ile yol katededecek. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır.

Batarya 30 dakikadan az sürede yüzde 80 dolacak.

Araç hareket halindeyken ve fren disklerinden pilleri kendisi şarj edebielcek.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır.

Maksimum hız 180 km/sa olacak.

TOGG'da 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alacak. Arızalara uzaktan müdahele edilebilecek.

TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Araç almak isteyenler sırf TOGG için bekledi ve TOGG'un satışa çıkmasını bekliyor. Yerli otomobil fabrikasında seri üretime 29 Ekim'den itibaren geçilecek ve bu sürenin sonunda satışa geçilecek. TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde vatandaşlara satışa sunulacağı belirtildi. Varank, ilk üretim araçlarda "tip onayı" alma süreci olduğunu ifade ederek, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını söyledi.

TOGG fiyatı ne kadar?

Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan yaptığı açıklamada "Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. TOGG'un elektrikli, dizel ve bbenzinli rakiplerine göer daha uygun fiyatta olacağı ifade edildi. Piyasadaki fiyatlara baktığımız zaman yerli otomobil TOGG'un SUV modelinin 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor.

TOGG nerede satılacak?

CEO Gürcan Karakaş, “Çok ciddi şekilde bayilik teklifleri alıyoruz. Hergün yüzlerce mail ve telefonla Türkiye'nin dört bir yanından talepler bize ulaşıyor. Ancak biz değişen mobilite dünyasına ayak uydurabilecek farklı bir sistem üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Otomotiv sektöründe klasik yöntemler artık değişmeye başladı, bu değişimin içinde dağıtım ağı da var” dedi.

CEO Gürcan Karakaş, “Değişen sektöre uygun bir bayi yapısı kurmayı hedefliyoruz” dedi. Bu açıklama da akıllara, “Tesla gibi müşteriye doğrudan satış mı yapacak” sorusunu getirdi.

TOGG hangi renkte olcak?

TOGG'un renkleri merak ediliyordu. Renkler nihayet açıklandı. Türk ve Anadolu renkleri TOGG'da yaşatılacak. Otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.