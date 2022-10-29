TOGG Fiyat Listesi 2022-2023 | TOGG SUV-Sedan fiyatı ne kadar? Ön sipariş başladı mı?

TOGG Fiyat Listesi 2022-2023 | Yerli otomobilimiz TOGG'un fabrika açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çok sayıda kişinin de katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye'nin hayal projelerinden olan yerli otomobilde seri üretim şamasına geçilirken vatandaşlar da TOGG'un fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor. TOGG SUV-Sedan fiyatı ne kadar? Ön sipariş başladı mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte günümüz otomobil piyasasına göre tahmini olarak TOGG SUV-Sedan fiyatları...

TOGG Fiyat Listesi 2022-2023 | TOGG'un Bursa Gemlik'teki kampüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak. Açılışa çok sayıda yerli ve yabancı basın kuruluşu da katılcak. Türkiye'nin en büyük teknoloji hamlelerinden biri olan TOGG projesinde sona gelinmesi vatandaşları da heyecanlandırıyor. Araç almak isteyenler şimdiden TOGG'un fiyatının ne kadar olduğu sorusuna yanıt arıyor. TOGG SUV-Sedan fiyatı ne kadar? TOGG ön sipariş başladı mı? soruları şu sıralar sıkça soruluyor. TOGG fiyatlarına dair henüz resmi rakam verilmedi ancak yetkililerden gelen açıklamalara bakılırsa tahmini bir fiyat oluşmuş durumda.

TOGG Fiyat Listesi 2022-2023

TOGG'un fiyatı uzun zamandır geniş kitleler tarafından tartışılıyor. Yerli otomobil TOGG'un fiyatının phalı olacağını düşünenler ve vatandaşların ulaşamayacağını düşünenler olduğu gibi tam tersi düşünenler de mevcut. Yetkililerden gelen açıklamalara bakacak olursan TOGG'un hem SUV hem sedan hem de hatchback modelleri piyasa şartlarına göre rakiplerinden daha ucuz olacağı belirtildi. Bu açıklamalar doğrultusunda bir fiyat tahmini yapılınca ortaya 800 bin TL ve 1 milyon TL arasında bir fiyat çıkıyor. Günümüz şartlarına göre yüzde 100 elektrikli yerli otomobil için bu rakamların makul olduğu pek çok kişi tarafından belirtiliyor.

TOGG SUV-Sedan fiyatı ne kadar?

TOG'un en sevilen modellerinden olan SUV üretime erken başlayacak. SUV üretiminin ardından Sedan ve hatchback modellerinin üretimine geçilecek. 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen yerli otomobilin fiyatına dair çeşitli spekülasyonlar dolaştı. TOGG'un fiyatına dair henüz resmi bir açıklama gelmediğini söyleyebiliriz. Temmuz ayında elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde düzenleme ile TOGG'un C-SUV modelinin yüzde 10 ÖTV diliminde yer aldığı ve fiyatının 800 bin TL ile 900 bin TL arasında olduğu tahmin edildi.

Rakip markalara göre TOGG fiyat karşılaştırması

Varank yaptığı açıklamada TOGG'un piyasada rakiplerine göre dah uygun fiyata satışa çıkacağını açıkladı. Varank'ın açıklamasına göre bir fiyat tahmininde bulunmak istersek eğer TOGG'un rakiplerinin fiyatlarını incelemek gerekiyor. SUV model araçlar, Hyundai, Opel, Nissan, Kia gibi markalar tarafından üretiliyor. TOGG'un rekabet halinde olacağı bu markalarda fiyatların 1 milyon TL civarında olduğu görülüyor. Renault'un elektrikli modeli ZEO'de ise fiyatlar 750 bin TL civarı. Karşılaştırma yapıldığı zaman TOGG SUV'un fiyatının 800 ile 1 milyon TL arasında olması bekleniyor. Ancak şunu tekrar hatırlatmakta fayda var TOGG'un fiyatlarına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fiyatların 2023'ün ilk aylarında açıklanması bekleniyor.

TOGG ön sipariş başladı mı?

Vatandaşlar şimdiden TOGG siparişi vermek için kolları sıvadı. Ancak henüz TOGG'un ön siparişi bulunmuyor. 2023 yılının ilk çeyreğinden sonra yerli otomobil satışa çıkacak ve bu süreden sonra ön siparişler aluınmaya başlanacak.

TOGG gövde tasarımcısı kim?

TOGG'un gövde tasarım çalışması İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile birlikte yapıldı.

TOGG özellikleri

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.[

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.