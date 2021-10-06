Tırnaklarınızdaki beyaz lekelerden şikayetçiyseniz...

Kimi zaman tırnaklarımızda beyaz lekeler fark ederiz. Nokta halinde veya çizgi halinde olabilen bu lekeler bazen tırnağımızı kaplayacak kadar geniş de olabilir. Bu lekelere tıpta lökoniki denir. Peki lökoniki nedir? Nasıl ve neden tırnaklarımızda oluşur? Tırnaklarımızdaki lökoniki lekeleri nasıl geçer? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik...

Zaman zaman tırnaklarımızda beyaz lekeler oluştuğunu görürüz. Peki hiç bu lekelerin ne olduğunu ve neden çıktığını merak ettiniz mi? Çoğu insanın vitaminsizlikten çıktığını düşündüğü bu lekeler tıpta lökoniki olarak adlandırılıyor ve lökoniki ciddi bir hastalığın belirtisi olarak tırnaklarımızda çıkabiliyor.

Tırnaklarımızda oluşan nokta, çizgi şeklindeki lökonikilerin hiçbir zararı yoktur. Bazı insanlarda küçük boyutta bazı insanlarda ise tırnağı kaplayacak kadar büyük boyutlarda görülür. Tırnağımızda lökoniki çıkmasının en büyük nedeni ise tırnağımızı bir yere vurarak aldığımız darbedir. Yani bu beyaz lekeler vurma ve çarpma sonucu çıkabilir.

Tırnağımızda neden beyaz leke (lökoniki) çıkar?

Tırnağa temas eden ojeler, bakım yağları, aseton gibi kimyasal maddeler tırnakta alerjik tepkilere neden olup beyaz leke (lökoniki) oluşumuna sebep olabilir.

Tırnağınızdaki beyaz lekeler yatay çizgiler halindeyse protein eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Bu çizgiler tırnak yatağındadır, tırnakta değil. Bu yüzden tırnakla birlikle uzamıyorlar. Eğer beyaz leke tırnağınızı sıktığınızda kayboluyorsa protein eksikliğinden dolayı çıkmış olabilir. Proteinden zengin beslenince ortadan kalkacaktır.

Tırnaklardaki nokta şeklindeki lekeler mineral veya vitamin eksikliğinden kaynaklı çıkabilir. Genellikle kalsiyum ve çinko eksikliğinden çıktığı söylenir.

Tırnak köküne darbe aldığınızda tırnağınızda beyaz lekeler görmeniz olasıdır. Manikür yaptırdıktan sonra bu lekeleri görmeniz de normaldir.

Tırnaktaki beyaz lekeler (lökoniki) nasıl geçer?

Tırnağınızdaki beyaz lekelerden zararsız olmalarına rağmen estetik açıdan hoş bulmadığınız için rahatsızlık duyuyorsanız çinko mineralinden zengin besinlerle beslenmelisiniz. Kırmızı et, yumurta, peynir, brokoli, bezelye, fındık tüketirseniz çinko mineralinden zengin besinler yemiş olursunuz. Ayrıca çinko içeren besinlerin yanında tüketeceğiniz C vitamini çinkodan daha çok verim almanızı sağlayacaktır.

Demir, sülfür ve kalsiyumdan zengin besinleri de beslenme listenize katmanız gerekir.

Eğer tırnağınızın belli bir noktasında uzun süredir duran ve yok olmayan beyazlık (lökoniki) varsa doktora danışmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.