Saçınıza mayonez sürerseniz...

Kuru ve yıpranmış saçlar kadınların kabusudur. Hiçbir kadın saçları mat ve cansız gözüksün ve güzelliğini perdelesin istemez. Kuru saç yapısına sahipseniz evde düzenli olarak yapacağınız uygulamalarla, kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan saçlarınıza gereken nemi kazandırabilirsiniz. Sizler için kuru saçlara özel uygulanan bitkisel kürleri derledik...

Klorlu su, yanlış saç bakımı, ısıl işlemler, sık yıkama ve saç boyama, şampuanların içerisindeki kimyasal maddeler saçların kuruluğunu zaman içerisinde artırabiliyor. Bu kuruluk da saçların mat, cansız, sönük gözükmesine ve dökülmesine sebep olabiliyor. Saçlarınız zarar görmesin istiyorsanız gereken nemi ona kazandırmalısınız. Ayrıca bunun için kimyasal ürünlere para dökmeye de ihtiyacınız yok. Evde hazırlayabileceğiniz bitkisel saç maskeleriyle saçlarınıza gereken nemi kazandırabilirsiniz.

Saçların kurumaması için nelere dikkat etmek lazım?

Saçların kurumasının en büyük sorumlusu bakımsız bırakılmasıdır.

Hava kirliliği, yanlış bakım uygulama, fön, maşa ve düzleştirici maruziyeti, boya ve röfle de saçlarınızı kurutur.

Ayrıca kullandığımız şampuanların içerisindeki kimyasal maddeler de saçlarınızı kurutabilir. Yıkanırken saça çok fazla şampuan dökmek ve çok sık yıkanmak da saçlarınızın zaman içerisinde kurumasına neden olabilir.

Saçlara ihtiyaçları olan nemi nasıl geri kazandırabiliriz?

Saçlarınıza güvenilir bir yerden temin ettiğiniz hakiki zeytinyağını sürebilirsiniz. Zeytinyağının içerisindeki E vitamini ve antioksidanlar saçınıza nem kazandıracaktır. Cezvede ısıttığınız zeytinyağını ılındıktan sonra saç köklerinden başlayıp masaj yaparak saç uçlarına kadar uygulayıp yarım saat beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Bu işlemi haftada bir tekrar etmenizi tavsiye ederiz.

Mayonez bol protein içerir. Saçların parlak görünmesine ve nemlenmesine yardımcı olur. Saç köklerinizden saç uçlarınıza kadar masaj yaparak uyguladığınız mayonezi saçınızda bir saat bekletip yıkayabilirsiniz. Bu işlemi haftada bir tekrar etmenizi tavsiye ederiz.

Yumurta içerisinde lesitin ve protein barındırır. Saçlarınıza sürdüğünüzde yumurta nem kazandıracaktır. 2 yemek kaşığı ılık su ile yumurtanın akını çırpıp saç dinlerinize uygulayabilirsiniz. 15 dakika beklettikten sonra duruladığınız karışımı haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Avokado yağdan zengin içeriğiyle saçınıza canlılık ve parlaklık kazandırır. İçerisine buğday tohumu yağı ve jojoba yağı eklediğiniz avokadoyu saç köklerinden saç uçlarına kadar masaj yaparak uygulayın ve yarım saat beklettikten sonra durulayın. Haftada iki kere uygularsanız saçınız gerekli nemi kazanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.