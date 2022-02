The Fitch kimdir? Türkiye'nin kredi notu nedir? Türkiye'nin kredi notu değişti mi?

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin yeni kredi notunu açıkladı. Açıklama sonrası birçok vatandaş Türkiye'nin kredi notunu merak etti. The Fitch Ratings kimdir? The Fitch Solutions? Türkiye'nin kredi notu nedir? Türkiye'nin kredi notu değişti mi?

THE FİTCH RATİNGS KİMDİR?

The Fitch Ratings, Standart & Poor's ve Moody's dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşundan birisidir. The Fitch Ratings, ABD Güvenlik ve Döviz Komisyonu tarafından tanınan 3 önemli statistiksel derecelendirme kuruluşlarındandır. 2 genel merkezi bulunan The Fitch'in, bir tanesi ABD'nin New York eyaleti diğeri ise Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da dır. Fitch Ratings şirketi 24 Aralık 1914 yılında John Knowles Fitch tarafından New York'ta kurulmuştur. Daha önceden Fitch Publishing Company olarak tanınan şirket daha sonrasında IBCA Limited ile birleşti.

Fitch Ratings yatırım ölçeği nedir?

Fitch Ratings'in kredi derecelendirmesini ve ülkelerin mali durumlarını ifade eden bazı harf notları vardır. Bu harf notları 'AAA'dan 'D'ye kadar uzanan bir skalada gösterilir. Harf notu sistemi ilk olarak 1924 yılında uygulanmaya başlamıştır. Ardından aynı sistemi kullanmak isteyen diğer kuruluşlar lisansı satın almışlardır. S&P gibi Fitch Ratings de AA ve CCC notları arasında +/- gibi değerler kullanır.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'negatif' olarak belirledi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'den 'B+'ya indirdi.

Fitch Ratings yatırım notu

AAA : En kaliteli şirketleri barındırıyor Güvenilirdir ve istikrarlıdır.

AA : Kaliteli şirketleri belirtir. AAA'ya göre biraz daha risk taşır.

A : Ekonomik gidişatın para durumunu etkileyeceğini belirtir.

BBB : Orta sınıf şirketlerin varlığının fazla olduğunu belirtir. Verildiği gün itibari ile memnuniyetin iyi olduğu anlamına gelir.

Fitch Ratings yatırım dışı not

BB : Ekonomik değişikliklere göre değişkenlik gösterir.

B : Mali durum belirgin olarak değişkenlik gösterir.

CCC : An itibariyle zayıf. Ekonomik koşullara göre değişkenlik gösterir.

CC : Oldukça zayıf. Aşırı spekülatif.

C : Son derece zayıf. İflas ya da aşırı borç halinde fakat yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.

D : Yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Fitch, yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin çoğunun ya da hiçbirinin yerine getirilemeyeceği yorumunu yapar.

NR : Kamuoyuna açık derecelendirme yapılmamış. .