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Oyuncu Zeynep Beşerler'den YÖK'e küfürlü tepki

Oyuncu Zeynep Beşerler, üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına sosyal medya hesabından küfürlü bir paylaşım yaparak YÖK'e tepki gösterdi.

1 Saat Önce
2022-02-12 12:56:46
Oyuncu Zeynep Beşerler'den YÖK'e küfürlü tepki

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak. YÖK'ün sosyal medyada gündem olan kararına oyuncu Zeynep Beşerler'den de tepki geldi.

Küfürlü Paylaşım

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Zeynep Beşerler, Twitter hesabından yaptığı küfürlü paylaşımda baraj puanının kaldırılmasına "Çok affedersiniz yapacağınız işi s..... İlkokuldan verin doktoralarını, uğraşmayalım çocuk okutacağız diye. Bize de yazık" diyerek tepki gösterdi.

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Zeynep Beşerler kimdir?

Zeynep Beşerler, 1 Ağustos 1979 tarihinde İzmir‘de doğmuştur. Babası avukat, annesi bir ilaç firmasının temsilcisiır. Şarkıcı Sıla çocukluk arkadaşıdır.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıftayken okulu bıraktı. Bir arkadaşının gece kulübünde tanıştığı yönetmen Sinan Çetin sayesinde reklam filmlerinde oynamaya başladı. ilk oynadığı reklam filmi Kinetix reklamıdır. Bu reklamdan sonra Number 1 TV'den gelen teklifi değerlendirip, moda, spor, yarış gibi birçok program yaptı.

Tarkan‘ın Dudu klibinde oynadı. O sıra Uğur Yücel‘le tanıştı ve Alacakaranlık Kuşağı'nda oynamaya başladı.

2005 yılında “Ihlamurlar Altında” adlı dizide Bülent İnal, Tuba Büyüküstün, Sinan Tuzcu, Özge Borak, Billur Kalkavan, Nur Sürer, Erkan Bektaş, Fırat Tanış, Avni Yalçın ile birlikte oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2012 – N'apcaz Şimdi? (Hale) (Sinema Filmi)
2011 – Mavi Pansiyon (Elif) (Sinema Filmi)
2010 – Şov Bizinıs (Meyra) (Sinema Filmi)
2010 – Sultanın Sırrı (Yeliz) (Sinema Filmi)
2010 – Gecekondu (Kendisi)(Tv Programı)
2010 – 2013 – Arka Sokaklar (Melek) 5.6.7.8. Sezon (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Aşk ve Ceza (Nadya) (TV Dizisi)
2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı – Afrika(Yüzbaşı Asena) (Sinema Filmi)
2009 – Sizi Seviyorum (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
2008 – Ölüm Çiçekleri – Saraybosna (Jelena) (TV Dizisi)
2008 – Kağıt (Çiçek) (Sinema Filmi)
2007 – Nazlı Yarim (Nazlı) (TV Dizisi)
2006 – Esir Kalpler (Zuhal Akerman) (TV Dizisi)
2005 – Rüzgarlı Bahçe (Rüzgar) (TV Dizisi)
2005 – Ihlamurlar Altında (Aslı) (TV Dizisi)
2003 – Alacakaranlık (Filiz Çağlayan) (TV Dizisi)
1997 – Mortal Kombat 2 (Skarlet) (Sinema Filmi) .

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