Temmuz en düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 Sözleşmeli öğretmen maaşı kaç TL oldu? 2022 yılında milyonlarca memur gibi MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen de maaşlarını zamlı olarak alacak. 2022 Temmuz öğretmen zamlı maaşları merakla beklenirken en düşük öğretmen maaşının da kaç TL olacağı binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yüzde 40 oranında zam yapılacağı düşünülürse en düşük öğretmen maaşı şöyle olacak;

MEB bünyesinde öğretmen olarak atanmış ve atanma hayali kuran binlerce kişi tarafından son zamanlarda Temmuz en düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 Sözleşmeli öğretmen maaşı kaç TL oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. Temmuz maaşlarının belli olmasına sayılı günler kala öğretmenler kademe kademe öğretmen zamlı maaşlarını merak ediyor. Hükümet kanadından gelen açıklamalara göre memurlara en az yüzde 40 oranında Temmuz zammı yapılacak.

Temmuz en düşük öğretmen maaşı ne kadar?

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'tan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bilgin'den gelen açıklamalar milyonlarca memuru Temmuz zammına ilişkin umutlandırdı. Kurtulmuş açıklamasında "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor." dedi. Bilgin ise "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu. Temmuz'da en düşük öğretmen maaşlarına da yüzde 40'dan fazla zam yapılması bekleniyor.

2022 Sözleşmeli öğretmen maaşı kaç TL oldu?

2022 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor. Buna göre en düşük öğretmen maaşları konusunda da tahminler ortaya çıkmaya başladı. 2022 Ocak zamlarından sonra yeni öğretmen olan bir öğretmenin mevcut maaşı 6.633 TL civarındaydı. Temmuz zammı ile birlikte en düşük öğretmen maaşının 8.955 TL civarında olması bekleniyor.

NOT: Belirtilen rakamlar tahmini rakamlardır. Öğretmen ve memur maaş samları 4 Temmuz'dan sonra netlik kazanacak.