Sinovac aşısı yaptıranların virüse karşı bağışıklığı bitti mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit 2 doz Sinovac aşısı olanlara çağrıda bulundu. Yiyit "İki doz Sinovac aşılı yoğun bakım hastalarımız artıyor' dedi. Peki Sinovac aşısı yaptıranların virüse karşı bağışıklığı bitti mi? Sinovac aşısı olanlar koronavirüse yakalanır mı?

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekmeköy Devlet Hastanesi'nin Başhekimi ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten 2 doz sinovac aşısı olmuş ve 3. doz aşılarını yaptırmamış olanlara çağrı geldi.

Sinovac aşısı yaptıranların virüse karşı bağışıklığı bitti mi?

Delta varyantıyla beraber yoğun bakımlarda iki doz Sinovac'lı hasta sayısında da artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yiyit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an yoğun bakımlarda iki doz Sinovac olmuş hastalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bunun en önemli sebebi de, bu hastaların üçüncü doz zamanı geldiği halde yaptırmamış olması. İlk iki dozlarını oldular, üzerinden uzun bir süre geçti ve antikorları düşmeye başladı. Bu grup, ilk başı olan grupta biliyorsunuz ve yüksek riskli grup. 65 yaş üzeri, ek hastalığı olanlar. Kendilerini iki doz aşının hala kurduğunu düşünüyorlar. O yüzden de rahat hareket ediyorlar. Aşıların etkisinin geçtiğinin farkında değiller. Üzerine yaş ve ek hastalıklar da eklendiği için, yoğun bakım vakalarında bu grup artmaya başladı. Bu grubun bir an önce aşılanması lazım. Sonbahar mevsimi onların kötü haberlerini duyacağımız bir mevsime dönmesin lütfen. Şu an en riskli grubumuz öncelikle aşısızlar (ağırlıkla genç grup). Diğeri de iki doz Sinovac olup üçüncü dozunun vaktinin geldiğinden hala bihaber olan 65 yaş üzeri riskli grup. Bu iki grubu şiddetle uyarıyorum, lütfen aşılarımızı olalım, yoğun bakımlarımız ve servislerimiz bu sayede boş kalmaya devam etsin"

6 ay sonra hızla düşüyor

CoronaVac aşısının etkinliği ile ilgili Çin'de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırma, CoronaVac aşısının ikinci dozundan 6 ay geçtikten sonra antikor seviyelerinde ciddi oranda düşüş yaşandığını ortaya koydu. Katılımcıların büyük çoğunluğunda, aşıdan 6 ay sonra antikorların tespit edilebilir eşiğin altına indiği belirtildi

