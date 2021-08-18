Afrin’e füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada 'PKK/YPG terör örgütü Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkez’e 13 füze fırlattı. Biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.' ifadeleri kullanıldı.
2021-08-18 16:01:58
Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lılarca Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
SON VİDEOLAR
YORUMLAR (0)