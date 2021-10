Şebnem Şirin kimdir? Şebnem Şirin kaç yaşındaydı? Türkiye'yi yasa boğan bir kadın cinayeti daha yaşandı. Erkek arkadaşından ayrılmak isteyen Şebnem Şirin isimli genç bir kadın Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledildi. Türkiye'nin gündemine oturan vahşi cinayet sonrası gözaltına alınan Furkan Zıbıncı tutuklandı. Şebnem Şirin'in cenazesini teslim alan annesi ise “Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum' diyerek feryat etti.

Şebnem Şirin kimdir? Şebnem Şirin kaç yaşındaydı? Türkiye'yi yasa boğan bir kadın cinayeti daha yaşandı. Erkek arkadaşından ayrılmak isteyen Şebnem Şirin isimli genç bir kadın Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledildi. Türkiye'nin gündemine oturan vahşi cinayet sonrası gözaltına alınan Furkan Zıbıncı tutuklandı. Şebnem Şirin'in cenazesini teslim alan annesi ise “Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

Şebnem Şirin kimdir?

Şebnem Şirin henüz 25 yaşında genç üniversite öğrencisiydi.

Denizli'de yaşayan Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildi.

Şebnem Şirin ayrılmak istediği için erkek arkadaşı Furkan Zıbın tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Şebnem Şirin'i vahşice öldüren Furkan Zıbın kısa sürede yakalanarak tuttuklandı.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şebnem Şirin'in cenazesi ailesine teslim edildi. Genç kız Ulu Camii'de yapılan törenin ardından son yolculuğa uğurlandı.

Katil zanılısı Furkan Zıbıncı ise basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.

Şebnem Şirin'i vahşice katleden Zıbıncı'nın "cinsel istismar'', ''gasp'', ''trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Hakkında işlem yapılan suçlamalardan bazılarının cezasının ertelendiği, bazı suçlarda da para cezası ödediği öğrenildi.

AK Parti'den açıklama

Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin ile ilgili açıklama yapan Ömer Çelik, "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor." ifadelerini kullandı.

Spor klüplerinden vahşi cinayete tepki

Cinayete spor kulüpleri de sessiz kalmadı. Kulüpler 'Söylenecek söz yok, her şey bitti' 'Artık Yeter' sözleriyle cinayete tepki gösterdi.

