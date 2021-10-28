Dev teşvik paketi geliyor

Teşvik ve destek ödemelerinde son dakika haberi... Kolay sigorta uygulaması genişletiliyor. Buna göre apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması eczane, bakkal, lokanta gibi binlerce işyerini de kapsayacak