Sağlık Bakanlığı 20 bin atama başvurusu ne zaman başlayacak? Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı'na atanmayı bekleyen sağlıkçılar 20 bin sözleşmeli personel atamasının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada '20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.' demişti. Sağlık Bakanlığı atamaları başladı mı? sorusunu soran binlerce kişiye ÖSYM'den yanıt geldi. ÖSYM kılavuzun yarın yayımlanacağını ve tercih sürecinin başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 20 bin atama başvurusu ne zaman başlayacak? Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen ataması ne zaman? sorusu şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile başlayan süreçte yeni bir aralık aralandı. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptıı açıklamada "20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz." demişti. Bu açıklamanın ardından gözler ÖSYM'ye çevrilmişti ve ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Peki Sağlık Bakanlığı 20 bin atama başvurusu ne zaman başlayacak? Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen atama başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 20 bin atama başvurusu ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Sağlık Bakanlığı atama başvurularına ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı. Aygün açıklamasında "Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Tercih takvimi ve başvuru adımlarının yer alacağı kılavuz yarın ÖSYM tarafından yayınlanacak.

Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen ataması ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 bin personel alımına ilişkin kontenjan bilgilerini de ilk defa paylaştı. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Hemşire, ebe, tekniker ,teknisyen atama başvuruları 16 Aralı'ta başlayacak

2020 yılı 18 bin sağlık personeli tekniker kontenjanı

Sağlık Bakanlığı bünyesine 2020 yılında yapılan 18 bin personel alımına ilişkin kontenjan ve branş sayıları aşağıdaki gibdir. Listeye bakarak tekniker atamalarına ilişkin bir fikir elde edebilirsiniz...

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