Hemşire atama | Kaç hemşire atanacak? Sağlık Bakanlığı lisans (üniversite) hemşire alımı

Hemşire atama | Sağlık Bakanlığı lisans (üniversite) hemşire alımı için geri sayım başladı. Kaç hemşire atanacak? Sağlık Bakanlığı ataması lise mezunu ve üniversite mezunu kaç hemşire atanacak? Sağlık Bakanlığı ataması kaç hemşire alınacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan atama bekleyen sağlıkçıları sevindiren açıklama geldi. Koca açıklamasında '30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi.' dedi. Bakan Koca'nın açıklamasından sonra hemşire atamalarının ne zaman yapılacağı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki 2022 yılı 10.348 hemşire atama başvuruları başladı mı?

Hemşire atama | Sağlık Bakanlığı lisans (üniversite) hemşire alımı için geri sayım başladı. Kaç hemşire atanacak? Sağlık Bakanlığı ataması lise mezunu ve üniversite mezunu kaç hemşire atanacak? Sağlık Bakanlığı ataması kaç hemşire alınacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan atama bekleyen sağlıkçıları sevindiren açıklama geldi. Koca açıklamasında "30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi." dedi. Bakan Koca'nın açıklamasından sonra hemşire atamalarının ne zaman yapılacağı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki 2022 yılı 10.348 hemşire atama başvuruları başladı mı?

Hemşire atama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bekleyen binlerce sağlıkçının merak ettiği konularda açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak konusuna da değinen Koca şunları söyledi: Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.

Kaç hemşire atanacak?

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir. HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı lisans (üniversite) hemşire alımı

TERCİH KILAVUZU, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.