Sağlık Bakanlığı işçi alımı | 2021-2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurusu ne zaman? Kamu kurumlarında işçi olarak çalışmak isteyen binlerce kişi Sağlık Bakanlığı işçi alımlarının başlamasını dört gözle bekliyor. Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada. 'Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.' demişti. Koca sosyal medyadan yaptığı son açıklamada ise '10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır.' dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından binlerce kişi Sağlık Bakanlığı işçi alımı başladı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2021-2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımına dair detaylar...

Binlerce kişi Sağlık Bakanlığı bünyesinde açılacak işçi alımları başvurusunun başlamasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başladı mı? 2021-2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? gibi sorular son zamanlarda oldukça fazla sorulmaya başlandı. Kamu kurumlarında işçi olarak çalışmak isteyen binlerce kişi Sağlık Bakanlığı işçi alımlarının başlamasını dört gözle bekliyor. Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada. "Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak." demişti. Koca sosyal medyadan yaptığı son açıklamada ise "10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır." dedi. İşte 2021-2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımına dair detaylar...

Cumhrubaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin sağlık personeli alımı yapılcağını açıklamıştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada "40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile." dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımlarına dair detaylar meak ediliyordu. Bakan Koca'dan yeni açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bekleyen binlerce sağlıkçının merak ettiği konularda sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak konusuna da değinen Koca şunları söyledi: "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi." Bakan Koca'nın açıklamasına göre gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman atanacak?

Bakan Koca 10 bin sürekli işçi atamasına ilişkin de şunları söyledi: "40.000 kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır."

2021-2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurusu ne zaman?

Bakan Koca başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin de şunları belirtti: "Tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."

Önümüzdeki günlerde netleşecek

Alımların önümüzdekü günlerde başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı detayları önümüzdeki günlerde netleşecektir. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.