2021 Ebe atama | 2021-2022 Ebe atası ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ebe alımı kontenjanı

2021 Ebe atama | Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin yeni atama yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjde sonrası atama bekleyen binlerce sağlık mezunu sevindi. Ebe bölümü mezunları da 40 bin atamada kendi branşlarında kaç kişinin alınacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı atamalarında hemşire ve ebe alımlarına büyük pay ayrılacağı tahmin ediliyor. 2020 yılı Sağlık Bakanlığı atamalarında branş dağılımına bakıldığında 1600 ebe atması yapıldığı görülüyor. Bu sene de bu rakamın artması muhtemel görünüyor.

2021 Ebe atama | Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin yeni atama yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjde sonrası atama bekleyen binlerce sağlık mezunu sevindi. Ebe bölümü mezunları da 40 bin atamada kendi branşlarında kaç kişinin alınacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı atamalarında hemşire ve ebe alımlarına büyük pay ayrılacağı tahmin ediliyor. 2020 yılı Sağlık Bakanlığı atamalarında branş dağılımına bakıldığında 1600 ebe atması yapıldığı görülüyor. Bu sene de bu rakamın artması muhtemel görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonası yaptığı açıklamada atama bekleyen binlerce sağlık mezununa müjdeyi verdi. Erdoğan Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından binlerce sağlık mezunu kendi branşlarında ne kadar alım aolacağını araştırmaya başladı. Ebelik bölümü mezunları da 2021 yılı 40 bin sağlık personeli alımında kendilerine ne kadar kontenjan ayrıldığını merak ediyor.

2021 Ebe atama kontenjanı belli oldu mu?

2021 Sağlık Bakanlığı atamalarında en büyük paylardan birini ebelerin alması bekleniyor. 2020 Sağlık Bakanlığı atama kontenjan ve branş dağılımına bakıldığında ebe atamasının 1600 olarak gerçekleştiği görülüyor. 40 bin sağlık personeli atamasında bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor. Ebe atamalarına ilişkin kontenhan sayıları henüz netleşmedi. İlerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı atama kontenjan ve b ranşsayılarının netleşmesi bekleniyor.

2021-2022 Ebe atası ne zaman yapılacak?

TBMM'de basın mensuplarının Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman başlayacak? sorusuna Bakan Koca şöyle yanıt verdi “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.”

Ebe olmanın hayalini kuran ebe adayları KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları listesine bakarak fikir sahibi olabilirler.

2020 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yapılan Ebelik 2020 KPSS atama taban puanlarına göre KPSS ebelik tercihi yapan adayların sonuçları açıklanmıştı. 1,700 kişi bu atamada ebe olarak atanmıştı. Yapılan atamalarda en yüksek 88.686 puanla T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne atanılmıştır. En düşüp puanla 65.313 puanla Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü Camuşlu Sağlık Evi'ne yerleşmiştir

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