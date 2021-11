Sadakatsiz Leyla kim? Sadakatsiz dizisindeki Leyla Aras'ın neyi oluyor? Sadakatsiz Leyla'yı kim oynuyor? Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile 3 Kasım Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizide hafızasını kaybetmiş kim olduğunu hatırlamayan Aras ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sadakatsiz dizisinde ortaya çıkan Leyla karakteri izleyicileri şaşırttı. Peki Sadakatsiz dizisindeki Leyla kim?

Sadakatsiz Leyla kim? Sadakatsiz dizisindeki Leyla Aras'ın neyi oluyor? Sadakatsiz Leyla'yı kim oynuyor? Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile 3 Kasım Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizide hafızasını kaybetmiş kim olduğunu hatırlamayan Aras ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sadakatsiz dizisinde ortaya çıkan Leyla karakteri izleyicileri şaşırttı. Peki Sadakatsiz dizisindeki Leyla kim?

Sadaksiz dizisinin yeni bölümleri yeni karakterlerin de katılımıyla devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz yayınlandığı her çarşamba akşamı reytinglerde zirvede yer alıyor. Sadakatsiz dizisine 3 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde herkesi şaşırtan Leyla ortaya çıktı. Peki Leyla kim?

Sadakatsiz Leyla kim?

Sadakatsiz dizinde ortaya çıkan Leyla karakterinin Aras'ın eşi yada sevgilisi olduğu düşünülüyor. İlerleyen günlerde Sadakatsiz Leyla'nın Aras'ın neyi olduğu netleşecek.

Sadakatsiz konusu nedir?

Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin orijinali BBC One kanalında 2015 yılında yayınlana Doctor Foster dizisidir. Sadakatsiz dizisi Doctor Foster'dan uyarlanılmıştır. Ayrıca dizinin Güney Kore uyarlamasının ismi de The World of The Married'dir.

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.