DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Yemeden-içmeden' kutlama olmaz
Volkswagen elektrikli: ID.5 geliyor!
Sudan ordusu yeni hükümetin 'çok yakında' kurulacağını duyurdu
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları? Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı yabancı kanal hangisi?
Toprak güveçleri böyle temizleyin
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı donmadan HD izle | Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ExxenSpor izle
‘Patates hatla’ borsada hisse manipülasyonu
Sütün içerisine incir katıp için! Çünkü...
Sadakatsiz Leyla kim? Sadakatsiz dizisindeki Leyla Aras'ın neyi oluyor? Sadakatsiz Leyla'yı kim oynuyor?
Milli tüfekte '15 bin atım' garantisi
Tilya kürü bir ayda sekiz kilo verdiriyor!
Fransa'da 'Harki'lerin tanınması için yasa tasarısı hazırlandı
Üreticiden ayçiçek yağı fiyatı açıklaması
Enflasyonda zayıf lira ve enerji maliyetlerinin etkisi
Dijital pazarlamanın kasım hedefi

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Milli tüfekte '15 bin atım' garantisi

Milli tüfekte '15 bin atım' garantisi

KaleKalıp, KCR556 Piyade Tüfeği'ni, 'Türkiye’nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği' olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

1 Saat Önce
2021-11-03 22:18:57
Milli tüfekte '15 bin atım' garantisi

KaleKalıp tarafından üretilen piyade tüfekleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli olan KaleKalıp ürünü KCR556 Piyade Tüfeği, modüler yapıda ve her iki elle kullanıma uygun olarak tasarlandı.

"İlk ve tek piyade tüfeği"

Yaklaşık 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapan piyade tüfeğinin şarjör hariç ağırlığı 2 kilo 630 gram seviyesinde bulunuyor. Tüfekler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. KCR556, "Türkiye'nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak diğer kullanıcılarına da teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KaleKalıp Genel Müdürü Selim Erol, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in de açıkladığı üzere KCR piyade tüfeklerinin kullanımı başladı. Yerli ve milli üretimle ülkemiz savunma sanayisi sektörünün gelişimine katkı sunmaktan dolayı gururluyuz. Ar-Ge ve üretim süreçlerinde ülkemiz mühendislerinin emekleriyle tasarlanan ve yüzde 100 yerli bir ürün olan KCR556 Piyade Tüfeği'nin gerek teknolojisi gerek kullanım kolaylığı gerekse yüksek güvenilirliği açılarından güvenlik güçlerimize fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş