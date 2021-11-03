Sadakatsiz Ceren kim? Selçuk'un sevgilisi kimdir? Sadakatsiz dizisinde Ceren'i kim oynuyor? Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. 2. sezona yeni oyuncularla giren Sadakatsiz dizisinde Selçuk'un sevgilisi Ceren'in kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Selçuk'un sevgilisi Ceren'in gerçek ismi...

Sadakatsiz Ceren kim? Selçuk'un sevgilisi kimdir? Sadakatsiz dizisinde Ceren'i kim oynuyor? Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. 2. sezona yeni oyuncularla giren Sadakatsiz dizisinde Selçuk'un sevgilisi Ceren'in kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Selçuk'un sevgilisi Ceren'in gerçek ismi...

Sadakatsiz dizi yeni sezonuna bir çok isim katıldı. Bunlardan biri de Selçuk'un yeni sevgilisi Ceren. İzleyiciler Ceren'in kim olduğunu gerçek adının ne olduğunu merak ediyor. İşte Sadakatsiz Ceren'e ilişkin detaylar...

Sadakatsiz Ceren kim?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk'un kız arkadaşı Ceren'in dizide fizyoterepist olduğu ve Asya ile aynı hatanede çalıştığı öğrenildi. Ceren aynı zamanda Derin'in çocukluk arkadaşı da çıktı. Peki dizide Ceren'i gerçekte kim oynuyor?

Sadakatsiz dizisinde Ceren'i kim oynuyor?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkan Ceren'in gerçek adının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Dizide Ceren rolünü Sümeyye Aydoğan oynamaktadır.

Sümeyye Aydoğan Kimdir?

Sümeyye Aydoğan 24 yaşında genç bir oyuncudur.

1997 yılına dünyaya gelen Sümeyye Aydoğan ilk defa Aile Hükümeti adlı sinema filminde rol almıştır.

Ardından Show TV'de yayınlanan Kırmızı Kamyon (Kahraman Babam) adlı dizide Menekşe rolü ile tanındı.

Sümeyye Aydoğan son olarak Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini oynuyor.

Sümeyye Aydoğan rol aldığı yapımlar

Kırmızı Kamyon

Yaz 96

Aile Hükümeti

Sadaktsiz

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.