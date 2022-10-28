Rihanna - Lift Me Up sözleri | Rihanna - Lift Me Up Türkçe sözleri, çeviri | Rihanna yeni şarkısı Lift Me Up sözleri ve Lift Me Up dinle
Rihanna - Lift Me Up sözleri merak konusu oldu. Uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı, sanatçının sevenlerini heyecanlandırdı. Lift Me Up şarkısı ilk günden 3 milyon kez dinlendi. Rihanna - Lift Me Up Türkçe sözleri, çevirisini sizler için derledik. Rihanna yeni şarkısı Lift Me Up sözleri ve Lift Me Up dinle!
2022-10-28 19:39:15
Rihanna - Lift Me Up sözleri merak konusu oldu. Uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı, sanatçının sevenlerini heyecanlandırdı. Lift Me Up şarkısı ilk günden 3 milyon kez dinlendi. Rihanna - Lift Me Up Türkçe sözleri, çevirisini sizler için derledik. Rihanna yeni şarkısı Lift Me Up sözleri ve Lift Me Up dinle!
Rihanna - Lift Me Up sözleri
[Koro]
Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound
[1]
Burning in a hopeless dream
Hold me when you go to sleep
Keep me in the warmth of your love
When you depart, keep me safe
Safe and sound
Rihanna - Lift Me Up Türkçe Sözleri
[Nakarat]
Yükselt beni
Koru kolla beni
Yakınında tut beni
Zarar görmeyeyim
[Bölüm 1]
Ümitsiz düşlerim içinde acı çekiyorum
Beni yanına al uyuyacağın zaman
Beni yüreğinin en sıcak yerinde tut
Göçünce sen beni güvende tut
Zarar görmeyeyim
Rihanna yeni şarkısı Lift Me Up dinle
Sevilen sanatçı Rihanna'nın yeni şarkısı Lift Me Up yayınlandı. Dinlemek için linke tıklayınız. Rihanna - Lift Me Up Dinle...
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