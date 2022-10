Rihanna - Lift Me Up sözleri | Rihanna - Lift Me Up Türkçe sözleri, çeviri | Rihanna yeni şarkısı Lift Me Up sözleri ve Lift Me Up dinle

Rihanna - Lift Me Up sözleri merak konusu oldu. Uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı, sanatçının sevenlerini heyecanlandırdı. Lift Me Up şarkısı ilk günden 3 milyon kez dinlendi. Rihanna - Lift Me Up Türkçe sözleri, çevirisini sizler için derledik. Rihanna yeni şarkısı Lift Me Up sözleri ve Lift Me Up dinle!

Rihanna - Lift Me Up sözleri

[Koro]

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

[1]

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love

When you depart, keep me safe

Safe and sound

Rihanna - Lift Me Up Türkçe Sözleri

[Nakarat]

Yükselt beni

Koru kolla beni

Yakınında tut beni

Zarar görmeyeyim

[Bölüm 1]

Ümitsiz düşlerim içinde acı çekiyorum

Beni yanına al uyuyacağın zaman

Beni yüreğinin en sıcak yerinde tut

Göçünce sen beni güvende tut

Zarar görmeyeyim

Rihanna yeni şarkısı Lift Me Up dinle

Sevilen sanatçı Rihanna'nın yeni şarkısı Lift Me Up yayınlandı. Dinlemek için linke tıklayınız. Rihanna - Lift Me Up Dinle...

