En İyi Tiny House ve Ahşap Ev Uygulamaları Ödülünün Sahibi DR Group Oldu

Daha önce Brüksel, Frankfurt, Saraybosna, Belgrad, Paris ve Amsterdam gibi başkentlerde gerçekleşen 'Global Kalite Zirvesi', bu yıl da sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Global Kalite Zirvesi" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Diplomasi Başarı Ödülü verilirken "Global Kalite Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan DR Group CEO'su Cengiz GÜLTEKİN ''DR Group olarak Ayvalık Doğa evleri ve Ayvalik Tiny House projelerinde sektörün ve halkın ilgisini çektik ve takdirini kazandık. DR Group olarak her yıl büyüyerek hedeflerimizi ileriye taşımayı bildik. DR group olarak bu ödül bize daha da güç verecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' şeklinde konuştu .

Bu yıl "Onur Konuğu" olarak KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın katıldığı Zirve'ye Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karaca, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve çok sayıda davetli katıldı.

Saat 20.00'de başlayan törende ülkenin gelişmesine katkı sağlayan ve inovasyon alanında çalışmalarda bulunan firmalar ve alanında başarılı olan kişi ve kurumlara Global Kalite Ödülleri takdim edildi. Törende Yusuf Güney, Gökçe Kırgız, Aydilge, Mustafa Topaloğlu, Ozan Orhon ödüllerinin takdiminden sonra şarkı söylediler.