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TIMETURK / YAŞAM / Can Bonomo - Acı Kiraz şarkı sözleri | Can Can Bonomo - Acı Kiraz dinle

Can Bonomo - Acı Kiraz şarkı sözleri | Can Can Bonomo - Acı Kiraz dinle

Can Bonomo - Acı Kiraz şarkı sözleri | Can Bonomo'nun her yaptığı şarkı, konuşuluyor. Söz ve müziği kendisine ait Acı Kiraz şarkısı da çok beğenildi. Özellikle anlamlı sözleri, sosyal medyaya konu oldu. Düzenlemesi Can Saban'a ve vokali Berfu Merve Bolulu'ya ait olan Acı Kiraz şarkısının sözlerini sizler için derledik. Can Can Bonomo - Acı Kiraz dinle!

2 Gün Önce
2022-10-20 11:18:08
Can Bonomo - Acı Kiraz şarkı sözleri | Can Can Bonomo - Acı Kiraz dinle

Can Bonomo - Acı Kiraz şarkı sözleri | Can Bonomo'nun her yaptığı şarkı, konuşuluyor. Söz ve müziği kendisine ait Acı Kiraz şarkısı da çok beğenildi. Özellikle anlamlı sözleri, sosyal medyaya konu oldu. Düzenlemesi Can Saban'a ve vokali Berfu Merve Bolulu'ya ait olan Acı Kiraz şarkısının sözlerini sizler için derledik. Can Can Bonomo - Acı Kiraz dinle!

Can Bonomo - Acı Kiraz şarkı sözleri

Gündüz uykulardayım
Gece başlar sancılar
Durmadan firardayım
Sırtımdan inmez acılar

Hep aldattım aldattım
Onlar anlamadılar
Hep aldattım aldattım
Onlar anlamadılar

Ben acı kiraz
Tanı beni bana şarkılar söyle biraz
Ben kara beyaz
Her işim ters dünyam yalan

Ben deli mayın
Etrafımdan dönüp aldanmayın
Dilimden kurtulan ya şiirdir ya da yalan

Dikenleri batan gülüm
Bugünleri yakan dünüm
Yandı söndü kandilim
Düşmanları sokan dilim

Ben kanattım kanattım
Onlar ağlamadılar
Ben kanattım kanattım
Onlar ağlamadılar

Ben acı kiraz
Tanı beni bana şarkılar söyle biraz
Ben kara beyaz
Her işim ters dünyam yalan

Ben deli mayın
Etrafımdan dönüp aldanmayın
Dilimden kurtulan ya şiirdir ya da yalan

Can Can Bonomo - Acı Kiraz dinle

Can Bonomo Acı Kiraz şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...

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