Can Bonomo - Acı Kiraz şarkı sözleri | Can Can Bonomo - Acı Kiraz dinle

Can Bonomo - Acı Kiraz şarkı sözleri | Can Bonomo'nun her yaptığı şarkı, konuşuluyor. Söz ve müziği kendisine ait Acı Kiraz şarkısı da çok beğenildi. Özellikle anlamlı sözleri, sosyal medyaya konu oldu. Düzenlemesi Can Saban'a ve vokali Berfu Merve Bolulu'ya ait olan Acı Kiraz şarkısının sözlerini sizler için derledik. Can Can Bonomo - Acı Kiraz dinle!

Gece başlar sancılar

Durmadan firardayım

Sırtımdan inmez acılar Hep aldattım aldattım

Onlar anlamadılar

Hep aldattım aldattım

Onlar anlamadılar Ben acı kiraz

Tanı beni bana şarkılar söyle biraz

Ben kara beyaz

Her işim ters dünyam yalan Ben deli mayın

Etrafımdan dönüp aldanmayın

Dilimden kurtulan ya şiirdir ya da yalan Dikenleri batan gülüm

Bugünleri yakan dünüm

Yandı söndü kandilim

Düşmanları sokan dilim Ben kanattım kanattım

Onlar ağlamadılar

Ben kanattım kanattım

Onlar ağlamadılar Ben acı kiraz

Tanı beni bana şarkılar söyle biraz

Ben kara beyaz

Her işim ters dünyam yalan Ben deli mayın

Etrafımdan dönüp aldanmayın

Dilimden kurtulan ya şiirdir ya da yalan