Protein Tozu Nedir? Protein Tozunun Faydaları Ve Zararları Neler?
Popüler bir besin takviyesi olan protein tozu birden fazla işe yarar. Protein tozu özelliklede spor yapacak olan kişilerin en çok tercih ettiği besindir. Protein tozu; vücudun büyüme, bakım, koruma ve benzeri pek çok işlevinde görev alan proteinin günlük olarak düzenli ve yeterli miktarda alınabilmesi için gerekli bir besindir. Protein tozunun faydaları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Protein tozunun kalorisi ve besin değeri nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-09-20 22:24:43
Protein Tozu Nedir?
Protein tozları peynir altı suyunun izole edilmesi, kazein ya da diğer bir deyişle süt proteini, soya proteini ve yumurta proteininden elde edilen bir tozdur. Bu besin için proteinin saflaştırılması için kimyasal ve ışıl işlemler uygulanmaktadır.
Protein Tozu Faydaları Neler?
- Protein Tozu Kas Kaybını Önlemeye Yardımcı Olur
- Protein Tozu Egzersiz Sonrası Kas Onarımını Destekler
- Protein Tozu Kemikleri Güçlendirir
- Protein Tozu Vejetaryenler İçin Protein Desteği Sağlar
- Sağlıksız atıştırmalardan uzak durabilir,
- Günlük kalori alımınızı da kontrol altında tutabilirsiniz.
- Vegan ve vejetaryenlere yardımcı olmaktadır.
Protein Tozu Zararı Var Mı?
- Protein, kanın asidik oranını yükseltir.
- Kalbin yorulmasına, kalp büyümesine yol açar.
- Kalsiyumun böbreklerde yoğunlaşmasına yol açar.
- Karaciğer hastalığı olan kişilerde bu durum pek çok sağlık problemine yol açabilir.
- Böbrek taşı oluşumuna neden olur
Protein Tozu Kalorisi ve Besin Değeri Nedir?
Sporcular tarafından en çok tercih edilen protein tozlarının içeriği ve kalorisi merak edilmekte. Protein Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 359 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Ölçü Kaşığı yani 30 gramlık miktarında 108 kalori bulunmaktadır. Protein tozunun besin değeri nedir? Protein tozunun 100 gramında Karbonhidrat (g) 29.07, Protein (g) 58.14, Yağ (g) 1.16, Potasyum (mg) 872, Kalsiyum (mg) 698, Vitamin A (iu) 2907, Demir 1.26, Vitamin C (mg) 34.9 bakımından zengin bir besindir.
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