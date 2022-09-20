Protein Tozu Nedir? Protein Tozunun Faydaları Ve Zararları Neler?

Popüler bir besin takviyesi olan protein tozu birden fazla işe yarar. Protein tozu özelliklede spor yapacak olan kişilerin en çok tercih ettiği besindir. Protein tozu; vücudun büyüme, bakım, koruma ve benzeri pek çok işlevinde görev alan proteinin günlük olarak düzenli ve yeterli miktarda alınabilmesi için gerekli bir besindir. Protein tozunun faydaları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Protein tozunun kalorisi ve besin değeri nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…