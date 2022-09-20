Kuveyt Türk Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Kuveyt Türk Kredi Başvuru Şartları Neler?
Kuveyt Türk bankası kredi başvurusu nasıl yapılır? Kredi başvuru şartları neler? Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası nedir? Kuveyt Türk bankası kredi başvuruları ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-20 22:23:24
Kuveyt Türk Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
- Kuveyt Türk kredi başvurusu için internet sitesinden ya da bankanın şubesinde giderek kullanmak istediğiniz ihtiyaç kredisi tutarını belirleyin.
- Ödemeniz gereken aylık taksit tutarını ve toplam geri ödeme tutarını göz önünde bulundurarak bütçenize en uygun vadeyi seçin.
- Başvuru formundaki iletişim bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi hatasız doldurun.
- Daha sonra talep edilen evrakları bankaya eksiksiz bir şekilde iletin.
- Krediniz onaylandığında tarafınıza iletilen kredi ödeme planını ve kredi sözleşmesini onaylayarak süreci tamamlayabilirsiniz.
Kuveyt Türk Kredi Başvuru Şartları
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- Kredi ödemeleri genel olarak zamanında ve eksiksiz olması gerekmekte.
- Kredi başvuru şartlarından biriside başvuru yapacak müşterinin gelirinin resmi olarak belgeleyebiliyor olması gerekiyor.
Kuveyt Türk Kredi Başvuru Belgeleri
- Nüfus cüzdanı
- İkamet belgesi veya fatura
- Gelir Belgesi
Kuveyt Türk İletişim
- Yönetim Kurulu: Büyükdere Cad. No: 129/1 Kat: 11 34394 Esentepe / İSTANBULKEP: [email protected]
- Telefon: (0212) 354 11 11
- Faks: (0212) 354 12 12
- Kuveyt Türk Müşteri İletişim Merkezine 7 gün 24 saat boyunca yurt içinden 444 0 123'ü, yurt dışından +90 444 0 123'ü arayarak ulaşabilirsiniz.
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