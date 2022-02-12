Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir? Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanır? YKS sınavına girecek olan adayları ilgilendiren flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Önce TYT ve AYT oturumlarında üniversite tercihi için uygulanan baraj puanının kaldırıldığı duyuruldu. Ardından da TYT süresinin uzatıldığı açıklandı. YKS puanının hesaplanması için Ortaöğretim Başarı Puanı kilit rol oynuyor. Peki ama Ortaöğretim Başarı Puanı nedir ve nasıl hesaplanır? YKS sınavında Ortaöğretim Başarı Puanı'nın etkisi nedir?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OÖBP) nedir? Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanır? YKS sınavına girecek olan adayları ilgilendiren flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Önce TYT ve AYT oturumlarında üniversite tercihi için uygulanan baraj puanının kaldırıldığı duyuruldu. Ardından da TYT süresinin uzatıldığı açıklandı. YKS puanının hesaplanması için Ortaöğretim Başarı Puanı kilit rol oynuyor. Peki ama Ortaöğretim Başarı Puanı nedir ve nasıl hesaplanır? YKS sınavında Ortaöğretim Başarı Puanı'nın etkisi nedir?

ÖSYM YKS sınavı ile ilgili herkesi şaşırtan kararlarını duyurdu. Buna göre TYY'de 150 olan ve AYT'de 180 olan baraj puanı uygulamasına son verildiğini duyurdu. Sınav puanları 2022'den itibaren orta öğretim başarı puanı ile hesaplanacak. Daha önceki yıllarda orta öğretim başraı puanı kullanılıyordu. 2022 yılında AÖBP yeniden devreye girdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanır?

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir?

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir.

Bu bilgilerin ÖSYM'ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM'nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.

KKTC okulları için 2022-YKS'ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM'nin internet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM'ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu bilgilerini ayrıca https://ais.osym.gov.tr internet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adayların düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde sadece ilgili okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM'ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.