Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi barajı kalktı mı? Eczacılık, Mimarlık barajı kalktı mı? AYT-TYT süresi değişti mi? YKS soru sayısı değişti mi? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS baraj puanı uygulamasının kalktığı açıklandı. Açıklamanın ardından öğrenciler hukuk fakültesi, tıp fakültesi ve eczacılık fakültesi baraj puanının kalkıp kalkmadığını araştırmaya başladı. İşte YKS baraj puanı ile ilgili gelişmeler...

Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi barajı kalktı mı? Eczacılık, Mimarlık barajı kalktı mı? AYT-TYT süresi değişti mi? YKS soru sayısı değişti mi? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS baraj puanı uygulamasının kalktığı açıklandı. Açıklamanın ardından öğrenciler hukuk fakültesi, tıp fakültesi ve eczacılık fakültesi baraj puanının kalkıp kalkmadığını araştırmaya başladı. İşte YKS baraj puanı ile ilgili gelişmeler...

Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi Mimarlık ve Mühendislik için üniversite tercihi yapmak için baraj uygulamsı bulunuyordu. ÖSYM'den gelen son açıklama ile YKS'ye girecek olan adaylar Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi barajı kalktı mı? AYT-TYT süresi değişti mi? YKS soru sayısı değişti mi? sorusunu sormaya başladı.

Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi barajı kalktı mı?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecek.

YKS soru sayısı değişti mi?

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Özel yetenek sınavı ile Üniverste tercihi nasıl yapılacak?

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.