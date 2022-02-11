2022 YKS puanı nasıl hesaplanacak? Üniversite barajı kalktı mı? Üniversite tercih baraj puanı kaldırıldı mı?

Üniversite barajı kalktı mı? Üniversite tercih baraj puanı kaldırıldı mı? YKS puanı nasıl hesaplanacak? YKS (AYT-TYT) barajı iptal mi edildi? YKS sınavının AYT ve TYT oturumlarına katılacak olan milyonlarca adayı ilgilendiren çok önemli karar açıklandı. Alınan karara göre YKS sınavında baraj uygulaması kaldırıldı. Peki hukuk, Tıp fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi barajı kalktı mı?

Üniversite barajı kalktı mı? Üniversite tercih baraj puanı kaldırıldı mı? YKS puanı nasıl hesaplanacak? YKS (AYT-TYT) barajı iptal mi edildi? YKS sınavının AYT ve TYT oturumlarına katılacak olan milyonlarca adayı ilgilendiren çok önemli karar açıklandı. Alınan karara göre YKS sınavında baraj uygulaması kaldırıldı. Peki hukuk, Tıp fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi barajı kalktı mı?

Üniversite barajı kalktı mı?

Hatırlanacağı üzere 2021 yılında YKS sınavının baraj puanı düşürülmüştü. Bu kez YKS sınavları ile ilgili tüm adayları sevindiren bir karar alındı. 2022 YKS sınavından itibaren lisans ve ön lisans tercihte 150 ve 180 olan baraj puanlar kaldırıldı.

Üniversite tercih baraj puanı kaldırıldı mı?

Yüseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Ortaöğretim Başarı Puanı eklenecek

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

YKS puanı nasıl hesaplanacak?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.