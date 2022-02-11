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2022 TYT-AYT sınav süresi | YKS sınav süresi değişti mi? YKS sınav sorusu arttı mı?

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2022 TYT-AYT sınav süresi | YKS sınav süresi değişti mi? YKS sınav sorusu arttı mı?

2022 TYT-AYT sınav süresi | YKS sınav süresi değişti mi? YKS sınav sorusu arttı mı? sorusu YKS'ye girecek olan öğrenciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. ÖSYM 2022 YKS sınavı için baraj uygulamasını kaldırdığını duyurdu. AYT ve TYT'ye girecek olan milyonlarca aday da sınav süresinin değişip değişmediğini merak ediyor.

2 Saat Önce
2022-02-11 21:41:47
2022 TYT-AYT sınav süresi | YKS sınav süresi değişti mi? YKS sınav sorusu arttı mı?

2022 TYT-AYT sınav süresi | YKS sınav süresi değişti mi? YKS sınav sorusu arttı mı? sorusu YKS'ye girecek olan öğrenciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. ÖSYM 2022 YKS sınavı için baraj uygulamasını kaldırdığını duyurdu. AYT ve TYT'ye girecek olan milyonlarca aday da sınav süresinin değişip değişmediğini merak ediyor.

2022 YKS sınavı ile ilgili çok öenmli gelişmeler yaşandı. Öncelikle haber kanalları YKS baraj puanının kaldırıldığını duyurdu. Ardından da YKS sınavı (AYT-TYT) sınav süreleri ile ilgili bir düzenleme yapıldığı öğrenidli.

2022 TYT-AYT sınav süresi

Milyonlarca aday AYT ve TYT sınav süresinin uzatılmasını istiyordu. Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

YKS sınav süresi değişti mi? YKS sınav sorusu arttı mı?

YKS'de sınav süreleri de değişti. TYT sınavının süresi 30 dakika artırıldı.

2022 YKS sınavı ne zaman?

2022 yılında yapılacak YKS sınavı 18 Haziran 20 Haziran tarihleri arasında olacak. YKS sonuçları da 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İşte YKS oturumları tarihleri;

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022

AYT'de kaç soru var?

AYT oturumunda adaylara tüm bölümlerden 120 soru sorulmaktadır. AYT, alan yerleştirme puanının %60'ını oluşturmaktadır.

2022 TYT konuları neler?

AYT'den önce girilmesi gereken TYT sınavı da bir çok öğrencinin korkulu rüyası. YKS'nin ilk aşaması olarak tanımlanan TYT'de adaylara lise 1 ve 2. sınıf dersleri ve konularından sorular sorulmaktadır. TYT'yi geçen adaylar AYT sınavına girmeye hak kazanıyor. TYT YKS'nin birinci oturumudur. TYT için adaylara verilen süre 135 dakikadır.

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