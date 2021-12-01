Uzman öğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyona yakın öğretmene peş peşe müjdeleri verdi. Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ayrıntılarını paylaştı. Buna göre uzman öğretmen ve baş öğretmen uygulamaları hayata geçirilecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen olmak isteyenler sınava katılabilecek. Öğretmenlik mesleğini uzun süre yapan binlerce kişi uzman öğretmen sınavı ve baş öğretmen sınavlarının ne zaman başlayacağını merak edip araştırmaya başladı.

Uzman öğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyona yakın öğretmene peş peşe müjdeleri verdi. Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ayrıntılarını paylaştı. Buna göre uzman öğretmen ve baş öğretmen uygulamaları hayata geçirilecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen olmak isteyenler sınava katılabilecek. Öğretmenlik mesleğini uzun süre yapan binlerce kişi uzman öğretmen sınavı ve baş öğretmen sınavlarının ne zaman başlayacağını merak edip araştırmaya başladı.

20. Milli Eğitim Şurası'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeleri tek tek sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeli öğretmenliğin artık kalkacaağı müjdesini paylaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin de geniş açıklamalarda bulunan Erdoğan bu kanınla öğretmenlerin sosyal ve özlük haklarında iyileştirmelere gidileceğini belirtti. Errdoğan uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulamasının da hayata geçeceğini belirtti.

Uzman öğretmen sınavı ne zaman?

Erdoğan açıklamasında şunları belirtti: Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında bin lira artış olacaktır.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavı ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavlarına ilişkin henüz tarih belli değil zira Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu henüz Meclis'e sunlmuş değil. Kanun Meclis'ten geçtikten sonra detayları ve sınav tarihleri netlik kazanacak.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşları artacak mı?

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.