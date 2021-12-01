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TIMETURK / GENEL / Uzman öğretmen-Baş öğretmen maaşı | Uzman öğretmen maaşı ne kadar artacak? Baş öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek?

Uzman öğretmen-Baş öğretmen maaşı | Uzman öğretmen maaşı ne kadar artacak? Baş öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek?

Uzman öğretmen-Baş öğretmen maaşı | Uzman öğretmen maaşı ne kadar artacak? Baş öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde üzerine müjde geliyor. Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkacağını açıkladı. Erdoğan uzman öğretmen ve baş öğretmen uygulamasının devreye gireceğini de açıkladı. Erdoğan uzman öğretmenler ve baş öğretmenlerin maaşlarına yapılacak artışı da açıkladı.

2 Saat Önce
2021-12-01 15:19:06
Uzman öğretmen-Baş öğretmen maaşı | Uzman öğretmen maaşı ne kadar artacak? Baş öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek?

Uzman öğretmen-Baş öğretmen maaşı | Uzman öğretmen maaşı ne kadar artacak? Baş öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde üzerine müjde geliyor. Erdoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkacağını açıkladı. Erdoğan uzman öğretmen ve baş öğretmen uygulamasının devreye gireceğini de açıkladı. Erdoğan uzman öğretmenler ve baş öğretmenlerin maaşlarına yapılacak artışı da açıkladı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjde üzerine müjde verdi. Erdoğan yaptığı açıklamasında uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız." dedi. Türk Telekom Reklamı

Uzman öğretmen-Baş öğretmen maaşı

Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.

Uzman öğretmen maaşı ne kadar artacak?

Cumhrubaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada uzman öğretmenlerin maaşlarına yapılacak artışı da açıkladı. Erdoğan "Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak." dedi.

Baş öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek?

20. Milli Eğitim Şurası'nda açıklamalarda bulunan erdoğan baş öğretmenlik uygulamasının da devreye gireceğini açıkladı. Erdoğan "10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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