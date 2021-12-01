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Baş öğretmen olma şartları | Baş öğretmen nasıl olunur? Kimler başöğretmen olabilir?

TIMETURK / GENEL / Uzman öğretmen olma şartları | Kimler uzman öğretmen olur? Uzman öğretmen nasıl olunur?

Uzman öğretmen olma şartları | Kimler uzman öğretmen olur? Uzman öğretmen nasıl olunur?

Uzman öğretmen olma şartları | Baş öğretmen nasıl olunur? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı konuşmada yüz binlerce öğretmene müjdeleri sıraladı. Erdoğan açıklamasında uzman öğretmen ve baş öğretmen uygulamasının devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşlarında ise iyileştirme olacağını duyurdu. Bu gelişmelerden sonra öğretmenler Kimler uzman öğretmen olur? Uzman öğretmen nasıl olunur? sorularına yanıt aramaya başladı.

2 Saat Önce
2021-12-01 15:34:11
Uzman öğretmen olma şartları | Kimler uzman öğretmen olur? Uzman öğretmen nasıl olunur?

Uzman öğretmen olma şartları | Baş öğretmen nasıl olunur? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı konuşmada yüz binlerce öğretmene müjdeleri sıraladı. Erdoğan açıklamasında uzman öğretmen ve baş öğretmen uygulamasının devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşlarında ise iyileştirme olacağını duyurdu. Bu gelişmelerden sonra öğretmenler Kimler uzman öğretmen olur? Uzman öğretmen nasıl olunur? sorularına yanıt aramaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda çok öenmli açıkalmalarda bulundu. Erdoğan öğretmenlere peş peşe müjdeler verdi. Erdoğan açıklamasında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kısa sürede Meclis'e geleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının da kalkacağını duyurdu. Erdoğan açıklamaasnda uzman öğretmen ve baş öğretmen uygulamasının da devreye alınacağını açıkladı. Peki kimler uzman öğretmen olur? Uzman öğretmen nasıl olunur? Türk Telekom Reklamı

Uzman öğretmen olma şartları

Cumhrubaşkanı Erdoğan uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.

Kimler uzman öğretmen olur?

Öğretmenlik mesleğini yapan ve 10 yılı dolduranlar uzman öğretmen olabilecek. Erdoğan açıkalamasında "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak." dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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