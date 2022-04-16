DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sırbistan'da Rusya'ya destek protestosu
Almanya’dan kritik hamle: Bazı ülkelere yapılan askeri yardımlar 2 milyar avroya çıkıyor
Survivor Adem sakatlandı mı? Survior Adem yarışamayacak mı? Adem ne zaman iyileşecek?
Sabah yazarı: Emeklinin cebi bayram edecek
16 Nisan benzine zam mı geldi? Benzine zam mı yapıldı? 16 Nisan benzine zam benzine zam var mı, gelecek mi?
Ankara’da Öğrenci Abonman Ücretlerine Yapılan Zam Geri Alındı
'İmran Han, Erdoğan'ın orduyla olan ilişkisinden ders almalıydı'
16 Nisan Mazota zam mı geldi? 16 Nisan Benzin ve motorine (mazot) zam mı yapıldı? Motorine zam var mı?
Rusya duyurdu: Kiev’deki askeri fabrika yüksek hassasiyetli silahla vuruldu
Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım misillemesi: Johnson da listede!
Kudüs'teki Hristiyan lider: Mescid-i Aksa'yı savunurken öleceğiz
ÖSYM Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti 2022 | Öğretmen MEB, AÖF (AUGİS) sınav görevli ücretleri?
Bakan Nebati ekonomik toplantılar için ABD'ye gidiyor
Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi: Alacağın olsun Abdullah hoca
Gökbilimciler, şimdiye kadar hiç gözlenmeyen bir nesne keşfetiler

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

BURSA

19:50

04:47
19:50
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:34

04:33
19:34
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:17

04:17
19:17
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:00

03:59
19:00
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:48

03:56
18:48
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

ANKARA

19:34

04:33
SAHUR
19:34
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Öğretmen sınav görevli ücretleri 2022 (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AÖF(AUGİS) sınav görevli ücreti kaç TL?

Öğretmen sınav görevli ücretleri 2022 (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AÖF(AUGİS) sınav görevli ücreti kaç TL?

Öğretmen sınav görevli ücretleri 2022 (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AÖF(AUGİS) sınav görevli ücreti kaç TL? Öğretmenler 2022 yılında alacakları zammın belli olmasının ardından sınav görevli ücretlerine ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan sınav görevi ücretlerine 2022 Ocak-Temmuz döneminde zam geldi. Öğretmenler ÖSYM, MEB ve AÖF sınavlarında görev aldıkları takdirde aşağıdaki ücretler hesaplarına yatacak...

3 Saat Önce
2022-04-16 11:09:29
Öğretmen sınav görevli ücretleri 2022 (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AÖF(AUGİS) sınav görevli ücreti kaç TL?

Öğretmen sınav görevli ücretleri 2022 (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AÖF(AUGİS) sınav görevli ücreti kaç TL? Öğretmenler 2022 yılında alacakları zammın belli olmasının ardından sınav görevli ücretlerine ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan sınav görevi ücretlerine 2022 Ocak-Temmuz döneminde zam geldi. Öğretmenler ÖSYM, MEB ve AÖF sınavlarında görev aldıkları takdirde aşağıdaki ücretler hesaplarına yatacak...

ÖSYM, MEB, AÖF sınavlarında milyonlarca öürenci ter döküyor. Yılın her zamanı yapılan bu sınavlarda kamu personelleri gibi öğremtenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor. Sıonavların aksamandan sağlıklı yapılması için öğretmenlere sınav görevlisi olarak biyük bir sorumluluk düşüyor. Sınav görevi ile öğretmenler hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınavların aksamadan işleyişine yardımcı oluyorlar. 2022 yılında öğretmen sınav görevli ücretlerinde artışa gidildi. ÖSYM, MEB, AÖF sınavlarında Gözetmen-Yedek Gözetmen ve Salon Başkanı olarak görev alacak olan binlerce öğretmen ne kadar ücret alcaklarını merak ediyor.

Öğretmen sınav görevli ücretleri 2022

Öğretmenlere ödenecek sınav görevli ücretlerinde artış yapıldı. Sınav görevli ücretleri göevin türüne göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin: 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde ÖSYM'de bina sorumlusu görevini alan bir kişiye 595 TL ödeme yapılırken ÖSYM sınav görevlisine ise 277 TL ödeme yapılır. İşte detaylı öğretmen sınav görevli ücretler;

Öğretmen ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? (Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı)

ÖSYM Gözetmen 210 TL

ÖSYM Salon Başkanı 250 TL

ÖSYM Yedek Gözetmen 200 TL

İşte detaylı ÖSYM sınav görevli ücretleri (Güncel)

Bina Sınav Sorumlusu 595,02 TL ödenecek
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 396,68 TL ödenecek
Bina Yöneticisi 396,68 TL ödenecek
Bina Yöneticisi Yardımcısı 317,35 TL ödenecek
Salon Başkanı 317,35 TL ödenecek
Gözetmen 277,68 TL ödenecek
Yedek Gözetmen 238,01 TL ödenecek
Yardımcı Engelli Gözetmen 396,68 TL ödenecek
NOT: %15 vergi dilimine göre hesaplanmıştır. Ücretlerde değişiklikler olabilir.

2022 MEB sınav görevli ücreti ne kadar? (Gözetmen-Yedek gözetmen)

MEB - %15 Bina Yöneticisi 377 TL

MEB - %15 Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL

MEB - %15 Salon Başkanı 327 TL

MEB - %15 Gözetmen 317 TL

MEB - %15 Yedek Gözetmen 238 TL

MEB - %15 Engelli Gözetmen 397 TL

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

Açıköğretim (AUGİS) ANADOLU AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar?

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

Bina Yöneticisi 230 TL

Salon Başkanı 200 TL

Gözetmen 170 TL

Yedek Gözetmen -

Engelli Gözetmen - TL

ATA AÖF 2022 sınav görevli ücretleri

ATA AÖF Gözetmen sınav görevi ücreti 200 TL

ATA AÖF Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti 170

2022 Açık lise sınav görevli ücretleri

2022 yılında açık lise sınav görevl ücrelerinde en düşük ödeme 238 TL olarak gerçekleşecek. Açık Öğretim Lisesi sınav görevli ücretinde en yüksek rakam ise 595 TL.

AÖL Gözetmen sınav görevli ücreti: 317 TL

AÖL Yedek Gözetmen sınav görevli ücreti: 238 TL

AÖL Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 327 TL

Sınav görevi nedir?

Genellikle öğretmenler ve bazı kamu personelleri ÖSYM ve MEB gibi sınav yapan kurumların sistemlerinden sınav görevi isteyebiliyor. Sınav görevine katılan öğretmenler sınavların hatasız yapılmasını sğlıyor. Sınav salonunun düzeni ve disiplininden de sorumlu olan sınav görevlileri sıanvı tamamladıklarında belli bir ücreti hak eder.

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri (Gözetmen-Salon Başkanı-Yedek Gözetmen)
İLİŞKİLİ HABER2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri (Gözetmen-Salon Başkanı-Yedek Gözetmen)
MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar? Ehliyet E-sınav ücretleri kaç gün sonra yatacak?
İLİŞKİLİ HABERMEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar? Ehliyet E-sınav ücretleri kaç gün sonra yatacak?
ÖSYM sınav görevli ücreti ne zaman yatar 2022? ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak?
İLİŞKİLİ HABERÖSYM sınav görevli ücreti ne zaman yatar 2022? ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak?
2022 sınav görevli ücretleri (Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AUGİS-AÖF- ATA AÖF
İLİŞKİLİ HABER2022 sınav görevli ücretleri (Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AUGİS-AÖF- ATA AÖF
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş