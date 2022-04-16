Öğretmen sınav görevli ücretleri 2022 (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AÖF(AUGİS) sınav görevli ücreti kaç TL? Öğretmenler 2022 yılında alacakları zammın belli olmasının ardından sınav görevli ücretlerine ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan sınav görevi ücretlerine 2022 Ocak-Temmuz döneminde zam geldi. Öğretmenler ÖSYM, MEB ve AÖF sınavlarında görev aldıkları takdirde aşağıdaki ücretler hesaplarına yatacak...

Öğretmen sınav görevli ücretleri 2022 (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı) ÖSYM-MEB-AÖF(AUGİS) sınav görevli ücreti kaç TL? Öğretmenler 2022 yılında alacakları zammın belli olmasının ardından sınav görevli ücretlerine ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan sınav görevi ücretlerine 2022 Ocak-Temmuz döneminde zam geldi. Öğretmenler ÖSYM, MEB ve AÖF sınavlarında görev aldıkları takdirde aşağıdaki ücretler hesaplarına yatacak...

ÖSYM, MEB, AÖF sınavlarında milyonlarca öürenci ter döküyor. Yılın her zamanı yapılan bu sınavlarda kamu personelleri gibi öğremtenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor. Sıonavların aksamandan sağlıklı yapılması için öğretmenlere sınav görevlisi olarak biyük bir sorumluluk düşüyor. Sınav görevi ile öğretmenler hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınavların aksamadan işleyişine yardımcı oluyorlar. 2022 yılında öğretmen sınav görevli ücretlerinde artışa gidildi. ÖSYM, MEB, AÖF sınavlarında Gözetmen-Yedek Gözetmen ve Salon Başkanı olarak görev alacak olan binlerce öğretmen ne kadar ücret alcaklarını merak ediyor.

Öğretmen sınav görevli ücretleri 2022

Öğretmenlere ödenecek sınav görevli ücretlerinde artış yapıldı. Sınav görevli ücretleri göevin türüne göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin: 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde ÖSYM'de bina sorumlusu görevini alan bir kişiye 595 TL ödeme yapılırken ÖSYM sınav görevlisine ise 277 TL ödeme yapılır. İşte detaylı öğretmen sınav görevli ücretler;

Öğretmen ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? (Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı)

ÖSYM Gözetmen 210 TL

ÖSYM Salon Başkanı 250 TL

ÖSYM Yedek Gözetmen 200 TL

İşte detaylı ÖSYM sınav görevli ücretleri (Güncel)

Bina Sınav Sorumlusu 595,02 TL ödenecek

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 396,68 TL ödenecek

Bina Yöneticisi 396,68 TL ödenecek

Bina Yöneticisi Yardımcısı 317,35 TL ödenecek

Salon Başkanı 317,35 TL ödenecek

Gözetmen 277,68 TL ödenecek

Yedek Gözetmen 238,01 TL ödenecek

Yardımcı Engelli Gözetmen 396,68 TL ödenecek

NOT: %15 vergi dilimine göre hesaplanmıştır. Ücretlerde değişiklikler olabilir.

2022 MEB sınav görevli ücreti ne kadar? (Gözetmen-Yedek gözetmen)

MEB - %15 Bina Yöneticisi 377 TL

MEB - %15 Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL

MEB - %15 Salon Başkanı 327 TL

MEB - %15 Gözetmen 317 TL

MEB - %15 Yedek Gözetmen 238 TL

MEB - %15 Engelli Gözetmen 397 TL

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

Açıköğretim (AUGİS) ANADOLU AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar?

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

Bina Yöneticisi 230 TL

Salon Başkanı 200 TL

Gözetmen 170 TL

Yedek Gözetmen -

Engelli Gözetmen - TL

ATA AÖF 2022 sınav görevli ücretleri

ATA AÖF Gözetmen sınav görevi ücreti 200 TL

ATA AÖF Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti 170

2022 Açık lise sınav görevli ücretleri

2022 yılında açık lise sınav görevl ücrelerinde en düşük ödeme 238 TL olarak gerçekleşecek. Açık Öğretim Lisesi sınav görevli ücretinde en yüksek rakam ise 595 TL.

AÖL Gözetmen sınav görevli ücreti: 317 TL

AÖL Yedek Gözetmen sınav görevli ücreti: 238 TL

AÖL Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 327 TL

Sınav görevi nedir?

Genellikle öğretmenler ve bazı kamu personelleri ÖSYM ve MEB gibi sınav yapan kurumların sistemlerinden sınav görevi isteyebiliyor. Sınav görevine katılan öğretmenler sınavların hatasız yapılmasını sğlıyor. Sınav salonunun düzeni ve disiplininden de sorumlu olan sınav görevlileri sıanvı tamamladıklarında belli bir ücreti hak eder.